習近平指責數據灌水後 中國下調去年GDP數字

中國下調2024年GDP數字。美聯社



中國國家統計局今日（12/26）發出公告，下調去年的國內生產毛額（GDP）數字，減少約1千億元人民幣。

中國國家統計局在今日的公告中表示，該局針對統計年報、財政部財政決算和有關部門年度財務資料進行最終核實，2024年GDP總數字為134兆8066億元人民幣，比先前發布的「初步核算」數字減少1018億元人民幣。

不過該公告同時指出，減少的金額不影響2024GDP成長率，仍比前一年增長5.0%。

中國國家統計局曾於今年7月表示，中國2025年GDP數字將突破140兆元人民幣。

廣告 廣告

中共官媒《人民日報》日前報導指出，中國國家主席習近平於上月初召開的中央經濟工作會議做出嚴厲要求，指示經濟規劃應追求「沒有水分」的成長，對於「急躁冒進」的規劃將「嚴肅問責」。《彭博新聞》指出，習近平這番談話「出乎意料地直接且具體」。在中國地方債攀升、政府又不願以增加支出來刺激經濟的背景下，更加突顯他對中國國內生產毛額（GDP）成長數據及財務資源運用的擔憂。

更多太報報導

中國多地打壓聖誕節 平安夜被官方「替換」為長津湖勝利紀念日

解放軍機逼近台灣次數減少 港媒：北京戰略改變

聖誕節發動攻擊！川普：我下令攻打奈及利亞的IS恐怖分子