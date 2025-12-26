習近平指責數據灌水後 中國下調去年GDP數字
中國國家統計局今日（12/26）發出公告，下調去年的國內生產毛額（GDP）數字，減少約1千億元人民幣。
中國國家統計局在今日的公告中表示，該局針對統計年報、財政部財政決算和有關部門年度財務資料進行最終核實，2024年GDP總數字為134兆8066億元人民幣，比先前發布的「初步核算」數字減少1018億元人民幣。
不過該公告同時指出，減少的金額不影響2024GDP成長率，仍比前一年增長5.0%。
中國國家統計局曾於今年7月表示，中國2025年GDP數字將突破140兆元人民幣。
中共官媒《人民日報》日前報導指出，中國國家主席習近平於上月初召開的中央經濟工作會議做出嚴厲要求，指示經濟規劃應追求「沒有水分」的成長，對於「急躁冒進」的規劃將「嚴肅問責」。《彭博新聞》指出，習近平這番談話「出乎意料地直接且具體」。在中國地方債攀升、政府又不願以增加支出來刺激經濟的背景下，更加突顯他對中國國內生產毛額（GDP）成長數據及財務資源運用的擔憂。
更多太報報導
中國多地打壓聖誕節 平安夜被官方「替換」為長津湖勝利紀念日
解放軍機逼近台灣次數減少 港媒：北京戰略改變
聖誕節發動攻擊！川普：我下令攻打奈及利亞的IS恐怖分子
其他人也在看
謝龍介台南造勢直接亮槍 綠委傻眼：現在是不投藍就吃子彈？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立委林楚茵今(12/26)表示，上周北捷無差別隨機攻擊事件讓國人驚魂未定，國民黨副主席季麟連竟在台南造勢場合直接亮槍...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 86
抓包賴清德自創憲法 葛如鈞：總統你還好嗎
[NOWnews今日新聞]總統賴清德不滿立院迄今未審總預算，25日重砲痛批藍白，並說《憲法》明文規定，立法院對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢。不過事實上，《憲法》並無相關規定。國民黨立委葛...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 132
白營再失1將！陳諭韋「宣布退出民眾黨」痛訴原因 黨部證實了
民眾黨近來風波不斷，前主席柯文哲因涉入「京華城案」而頻繁出入法院；現任黨主席黃國昌也因「狗仔隊風波」捲入爭議，面臨司法訴訟。沒想到今（25）日再度傳出消息，在台中市北屯區原本有意代表白營參選市議員的陳諭韋，已經正式辦理退黨，並提交聲明書！三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 157
害怕打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。民視 ・ 21 小時前 ・ 96
鏡觀／連大法官說了都不算的憲政體制
也許你不知道，截至上週五為止，我們國家的憲法法庭已經有超過300多天無法運作了。藍白把持的立法院於去年底聯手修改了《憲法訴訟法》，提高了憲法法庭評議人數的門檻。原有大法官中有七名任期屆滿卸任，過去這段時間，賴清德總統曾經2度提名大法官人選，不過，全數遭立法院封殺。簡單的說，舊的退了，新的補不進來，大法官人數不夠，無法成會。三權分立的民主憲政就這樣缺了一隻腳。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 412
「倒閣、彈劾總統」支持度驚人！他揭潛台詞
[NOWnews今日新聞]根據《震傳媒》公布最新時事民調，有關在野發動倒閣、談彈劾總統2議題，均有逾4成國人贊成；對此，資深媒體人陳東豪、尚毅夫今（24）日在網路節目《新聞！給問嗎？》主持時，陳東豪表...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 29
就是要藍白合？國民黨新竹市黨部認挺高虹安 盼「這人」知所進退
即時中心／潘柏廷報導新竹市長高虹安，擔任立委期間涉詐領助理費，原一審認定其犯貪污罪，但二審則判決撤銷，也讓高虹安日前依法復職；隨著2026年新竹市長選舉不到一年的時間，國民黨前發言人何志勇近日也宣布參選，且高虹安也尚未恢復民眾黨的黨籍，讓新竹市長是否能藍白合成外界關注的議題。對此，國民黨新竹市黨部主委王志豪今（25）日也坦言，支持高虹安連任為目標，更相信以何志勇的睿智會有所考量知所進退。民視 ・ 21 小時前 ・ 23
「我會跟他拚到底」吳怡萱直指鍾小平 黃暐瀚斷言白營2小雞會
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導民眾黨備戰2026年台北市議員選舉，前副秘書長許甫與前發言人吳怡萱日前辭去黨職，正式投入地方選戰。兩人今（25）日接受媒...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 11
阿斯夫拉贏宏國大選！曾讚台灣邦交好百倍
[NOWnews今日新聞]台灣前友邦宏都拉斯上月底舉行大選，在開票過程僵持數週後，宏都拉斯選舉委員會（CNE）當地時間週三宣布，由保守派「國家黨」候選人阿斯夫拉（NasryAsfura）勝選，另外2位...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 27
童子瑋出戰基隆市長！吳子嘉一句話斷言結局
[NOWnews今日新聞]民進黨昨（24）日召開選對會，經一番討論後取得共識，下午由發言人吳崢宣布，徵召民進黨立委陳素月出戰彰化，以及基隆市議長童子瑋參選2026基隆市長，預計在31日加開中執會，並召...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 8
高虹安2026連任對手？學者分析綠營「空降」參選：兩人的態度是關鍵
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導新竹市長高虹安涉詐領助理費，日前高院二審認定貪污部分無罪後，開始力拼2026市長連任。針對民進黨可能推派人選，銘傳大學...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
民進黨選對會徵召陳素月選彰化縣長 邱建富醞釀「走自己的路」
民進黨布局2026地方大選，選舉對策委員會今（24日）拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，將提報中執會完成提名程序。爭取提名的前彰化市長邱建富日前放話不惜脫黨參選，並質疑民調結果不尋常，今受訪透露已寄出申請複查民調信函，看黨中央如何處理，若有清楚答案會理性面對，「但如果一意孤行，當然我們會走自己的路」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 5
盧秀燕不忍了！重話指賴清德「國政擺爛」
向來專注市政的台中市長盧秀燕，近日接受專訪時罕見直言賴政府「國政擺爛」。她強調，總統應展現高度與能力解決兩院紛爭、化解憲政危機，若不能團結國人解決國內紛爭，不安內要如何攘外？盧秀燕更憂心表示，國家因政治紛爭停滯不前，民生、經濟、環保、教育文化等攸關人民生活的議題都被忽略。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 56
賴清德嗆立院不審預算沒資格談憲政 傅崐萁：教壞囝仔大小
因政院拒依法編足軍人加薪等法定預算，明年度中央政府總預算在立院至今未完成付委，總統賴清德據此嗆立院「有什麼資格談憲政」？國民黨團總召傅崐萁今受訪反嗆，一個違法總統要叫大家一起違法，這是「教壞囝仔大小」。太報 ・ 1 小時前 ・ 5
停砍年改法案 政院定調「副署不執行」將聲請釋憲
立法院三讀通過停砍年改法案，府院今（26日）將正式拍板定案。據了解，在憲法法庭19日宣布「憲法訴訟法修正案」違憲失效，讓憲法法庭得以重啟後，針對停砍年改法案，行政院將「副署後暫不執行」，並聲請釋憲。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 16
賴清德公開痛批藍白不審預算 林沛祥指邏輯混亂：把立院與憲法視為敵人與災難
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導總統賴清德今（25）日針對中央政府總預算及國防特別預算審查在國會卡關，公開痛批藍白「公開說支持國防預算，卻又用各種理...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 7
賴砲轟立院不審預算 傅崐萁反嗆破壞憲政
[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，引發綠營不滿，不過傳出這次行政院長卓榮泰不會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 2
蔣不容檢討北車警網漏洞？川曝：監控人力僅兩名！
論壇中心／邱暐琪報導台北市日前發生隨機殺人案後，外界質疑台北車站的警網藏漏洞，不只捷警有人力問題、無法與一般警員橫向聯繫，甚至連站內的監視器，有無法回溯的問題產生。對於這些質疑，台北市長蔣萬安要外界「不要上帝視角」。對此，民進黨立委王義川在《台灣最前線》節目中直言，蔣萬安的心態非常不可取，更點出北車聯合防災中心人力不足的問題。王義川指出，台北車站內聯合防災中心的日常人力規劃，僅兩名台鐵人員，不只北捷、高鐵、桃捷沒有安排人力，甚至沒有任何一個警察駐點。王義川直言，所有台北車站的各個機關，包含高鐵、台鐵、北捷、桃捷，以及五大地下街（台北地下街、站前地下街、中山地下街、微風廣場、K區地下街），這數百個監視錄影畫面全部都要接進來，全靠六個人輪值，一班兩個人，三班制的24小時監控。王義川表示，不只台北車站，南港站、板橋站、台中站及新左營站，這五站都是三鐵共構，樓上大多是商辦百貨公司，這些系統無法細分為市政府警察局、捷運警察隊還是鐵路警察，警政署應負起責任，把這些東西盡速整合。原文出處：張文案掀北車警網漏洞？聯合防災中心人力嚴重不足？王義川：應盡速整合！ 更多民視新聞報導張文租屋處冰箱有濃濃汽油味 警疑「這原因」縱火滅證不願提隨機殺人凶手姓名 蔣萬安：聚焦恢復正常生活張文父母下跪道歉了！余家昶母盼社會「別責怪」：祝他們身體健康民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
「停砍年改」賴清德今公告！政院擬「副署不執行」聲請釋憲
立法院12日三讀通過停砍年改法案，行政院是否「副署」引發關注。而在憲法法庭宣布「憲法訴訟法修正案」違憲失效，憲法法庭復活後，據了解政院最新態度，傾向對停砍年改法案，採取「副署不執行」方式處理，並聲請釋憲，總統也於今（26日）公告相關法案。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 14
宏都拉斯總統當選人承諾與台復交！北京跳針再喊「一個中國」
宏都拉斯大選落幕，親台的國家黨候選人阿斯夫拉勝選，阿斯夫拉（Nasry Asfura）曾在競選期間喊出要跟台灣復交，中國外交部今（25）日針對相當議題回覆，中國願在「一個中國」的原則基礎上，推動中宏關係。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 7