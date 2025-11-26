習近平挑撥失敗！美日熱線後...川普讚高市「聰明偉大」

川習通話之後，川普隨即致電日本首相高市早苗。（圖／美聯社）





川習通話之後，川普隨即致電日本首相高市早苗，川普今天（26日）首度回應跟高市早苗的通話，他表示兩人談得非常好，還大讚高市既聰明又偉大。而美國財長也強調，目前美國對台立場沒有改變。但美方這樣的回應，恐怕讓習近平看了很不高興，因為外界猜測，他與川普通話就是為了拉攏川普，動搖他對台日的態度，結果挑撥失敗。

美國總統川普vs.記者：「（你和日本首相的通話如何），很好，非常好，聊得很愉快。我和她的關係非常好，高市非常聰明非常堅強，她將成為一位偉大的領導人。」

美日元首電話會談後，川普狂讚高市，這席話聽在習近平耳裡恐怕不太舒服。美國財長貝森特：「這通電話是川普總統在兩位領導人於韓國釜山舉行的歷史性會面30天後主動發起的。」

貝森特坦承川習會時，川普提議未來若有問題雙方可以通話，但川普這通電話想講的是....美國總統川普：「我們今天跟中國談過，他們不只會買一點，而是會買很多的大豆。」

川普是為了催中國的大豆訂單，結果習近平卻跟他扯台灣、扯日本。央視主播：「中美曾並肩對抗法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。」

習近平趁機抱怨日本，結果掛上電話後，川普還真的打給高市，一度讓外界擔心川普是不是耳根子軟了。主持人vs.美國財長貝森特：「美國對台灣的政策沒有改變。」

對台立場美國沒變，川普對高市的態度，恐怕也讓習近平生氣。日本首相高市早苗：「川普總統表示，我是他極為親密的朋友，並希望我能隨時打電話給他。」

川習這通電話，反而讓美日元首更加麻吉，川普、習近平兩個老狐狸，刀來劍往各有所圖，各說各話，習近平想藉機拉攏川普，結果反而被川普虛晃一招。

