習近平提台灣回歸屬國際秩序 府：不實敘事無法改變互不隸屬事實

美國總統川普(Donald Trump)與中國國家主席習近平24日晚間通話，據中國官媒「新華社」報導，指習近平向川普聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。對此，總統府發言人郭雅慧今天(25日)表示，中方不實的敘事無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實，台灣會持續與友盟合作，維護現狀，確保台海和平穩定。

美、中領導人繼10月底在韓國舉行峰會後，美國總統川普與中國國家主席習近平24日晚間再度通話。中共官媒「新華社」的報導指習近平在通話中告訴川普「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分」、「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。

廣告 廣告

總統府發言人郭雅慧今天表示已注意到美、中領袖相關通話內容，她強調，我政府立場一如既往，對於任何有助於確保區域安全、穩定現狀、降低各種單邊行為帶來風險的努力，我國一向支持、樂見且正面看待，台灣也將持續與美方保持緊密聯繫，共同致力於區域的安全與穩定。

郭雅慧並強調，中方不實的敘事無法改變兩岸互不隸屬的事實。郭雅慧說：『(原音)無論是二戰時期的文件，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山和約》，或是後續聯合國相關決議，都無涉決定台灣的政治地位，中方的不實敘事，無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實。』

郭雅慧表示，台灣作為國際社會負責任的一員，將持續和理念相近友盟各方攜手合作、維護現狀，共同確保區域與台海的和平、穩定與繁榮。