習近平提「盲人摸象」 向外國使節坦言中國發展不均

（中央社記者呂佳蓉北京18日電）中國國家主席習近平近日接受多名外國新任駐中大使遞交國書時，提及「盲人摸象」的故事，坦言中國發展不平衡，盼他們能多走走看看，全面認識一個真實的中國。

據新華社等中國官媒報導，習近平16日上午在北京人民大會堂接受18位駐中大使遞交國書。

儀式結束後，習近平對使節們發表講話，歡迎他們到中國履職，希望他們多到各地走走看看，全面深入了解真實立體的中國。

習近平在講話中說，「當年有些發達國家的領導人去了上海，驚呼你們現在太了不起了，於是我跟他們講了個故事，我說中國有個故事叫盲人摸象，那個象很大，如果是一個盲人，他摸到一條腿，他就說這像是一個柱子，摸到肚子就說像是一堵牆，但實際上不是完整的象」。

習近平接著說，中國這個地方發展也是不平衡的，而且文化也多元化，要了解它，最後有一個綜合的印象來全面認識一個真實的中國，「希望你們多走走，多看看。」

央視新聞聯播製作的網路節目「主播說聯播」表示，習近平講述「盲人摸象」故事充滿深意，希望各國使節多走走、多看看，「是一次誠摯邀請，更傳遞中國開放的姿態」。

習近平此前就曾有過以「盲人摸象」來形容中國。據新華社報導，2014年習近平在訪德期間與德國漢學家、孔子學院教師代表和學習漢語的學生代表座談時，就用「盲人摸象」的典故強調，介紹中國，既要介紹特色的中國，也要介紹全面的中國；既要介紹古老的中國，也要介紹當代的中國；既要介紹中國的經濟社會發展，也要介紹中國的人和文化。（編輯：廖文綺）1150118