習近平揮刀斬髮小！吳國光預言清洗將加速：下一刀砍向離他最近的人

中共中央軍委副主席張又俠於1月24日遭立案調查，震驚政壇。史丹福大學中國經濟與制度研究中心資深研究員吳國光接受《不明白播客》專訪時分析，此舉符合極權政治的「史達林邏輯」。他指出，習近平的清洗行動正進入第三階段，即對「自己人」開刀。吳國光預言，整肅不會停止反而會加速，下一波整肅對象將是「離習近平最近的人」。

吳國光在訪談中指出，極權體制內存在一條不可動搖的鐵律，即最高專制者絕不容許在自己之下出現「一派獨大」的局面。張又俠的落馬並非單一事件，而是結構性邏輯的必然結果。此前軍中重量級人物如何衛東、苗華等人相繼出事，導致原本分散的權力結構失衡，張又俠成為軍中碩果僅存的權力聚焦點。在習近平眼中，當所有非核心支點被拔除後，唯一剩下的張又俠便成了必須清除的目標，這與個人恩怨無關，而是權力結構運作的殘酷本質。

進一步分析習近平的執政軌跡，吳國光認為這完全演繹了「史達林式」的清洗邏輯。第一步，習近平上台初期力量不足，選擇利用孟建柱等「同盟者」來分化並清洗江澤民與胡錦濤的舊勢力（如周永康）；第二步，當舊勢力瓦解後，刀口便轉向那些曾經協助過他的同盟者，如孫立軍、傅政華等人；如今進入第三步，則是對自己親手提拔的親信進行清洗。張又俠身為習近平的「髮小」（自幼相伴的玩伴），且長期關係親密，他的落馬標誌著習近平已無法容忍任何即便完全受控但仍具備獨立影響力的存在。

吳國光強調，此次整肅的意義不在於張又俠具體犯了什麼錯，而在於他的身分與地位已觸犯了獨裁者的禁忌。從此刻起，清洗的目的已超越了單純的「權力安全」，轉而追求一種極致的「心理確定感」。這種邏輯陷入了惡性循環：越是集權，決策越容易昏庸（如動態清零與經濟衰退），進而引發治理危機，導致獨裁者需要發動新一輪的清洗來維持控制。

對於未來局勢，吳國光做出悲觀預言。他認為習近平別無選擇，只能繼續揮刀，且目標將是關係更緊密的核心圈。當一個政權的穩定必須依靠不斷「砍人」來維持時，真正危險且不穩定的，其實不是被砍的人，而是那個手握屠刀、深陷恐懼的最高掌權者。

