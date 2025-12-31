習近平政協新年茶話會盤點2025辦大事 提「設台灣光復紀念日」
大陸全國政協31日上午舉行新年茶話會，大陸國家主席習近平在內，中央政治局常務委員會7名常委全員出席。習近平發表講話時指出，2025年是很不平凡的一年，一年來辦了不少大事要事，其中包括「設台灣光復紀念日」。
據《新華社》消息，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話強調，藍圖已經繪就，奮進正當其時。全黨全國各族人民要更加緊密地團結起來，萬眾一心、奮發進取，以實幹成就偉業，以創新贏得未來，不斷開創中國式現代化建設新局面。
習近平代表中共中央、國務院和中央軍委，向各民主黨派、工商聯和無黨派人士，向全國各族人民，向香港同胞、澳門同胞、台灣同胞和海外僑胞，向關心和支持中國現代化建設的各國朋友，致以新年的美好祝福。
習近平在講話中指出，「2025年是很不平凡的一年。中國迎難而上、奮力拼搏，順利完成經濟社會發展主要目標，辦了不少大事要事」。召開中共二十屆四中全會，通過「十五五」規劃建議；開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，馳而不息正風肅紀反腐；隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，設立台灣光復紀念日，銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來；慶祝西藏自治區成立60周年、新疆維吾爾自治區成立70週年，推進中華民族共同體建設；在粵港澳三地成功聯合舉辦第十五屆全國運動會，支持港澳更好融入和服務國家發展大局；有效應對外部風險挑戰，堅決維護國家主權、安全、發展利益；提出全球治理倡議，為變亂交織的世界注入更多正能量。
習近平強調，中國大陸經濟頂壓前行、向新向優發展，展現強大韌性和活力，增速預計達到5％左右、繼續位居世界主要經濟體前列，總量預計達到140萬億元人民幣左右。改革開放邁出新步伐，民生保障更加有力，社會大局保持穩定。歷經5年的艱苦奮鬥，「十四五」圓滿收官，中國大陸經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力躍上新台階。一年來，人民政協認真貫徹落實中共中央決策部署，著力鞏固團結奮鬥的共同思想政治基礎，緊緊圍繞進一步全面深化改革、推動高質量發展等議政建言，為黨和國家事業發展作出了新貢獻。
習近平稱2026年是「十五五」開局之年。中國大陸要完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，堅持穩中求進工作總基調，實施更加積極有為的宏觀政策，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定，努力實現「十五五」良好開局。
