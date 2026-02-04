習近平整肅張又俠效應 邱垂正：如同「史達林大清洗」

大陸委員會主任委員邱垂正今（4）天接受網路節目專訪時表示，中華人民共和國主席習近平的軍方整肅行動加劇，有學者評論猶如蘇聯獨裁者「史達林大清洗」。 圖：《CNEWS匯流新聞網》提供

[Newtalk新聞] 對於中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠落馬，消息曝光震驚各界；大陸委員會主任委員邱垂正今（4）天接受網路節目專訪時表示，中華人民共和國主席習近平的軍方整肅行動加劇，有學者評論猶如蘇聯獨裁者「史達林大清洗」；他強調，陸委會將持續關注中共高層變動以及權力更迭，也預測未來中共許多政策將會更保守也更強硬。

邱垂正今天接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪時，做了以上表示。

邱垂正分析，習近平近期的軍方整肅行動，除了清洗政敵外，也將劍指盟友及親信，而台美關稅談判達成協議，中共外交部高喊反對，要求恪守「一中原則」、中美3個聯合公報。對此，邱垂正重申，台灣是世界貿易組織（WTO）和亞太經濟合作會議（APEC）的成員，有權與任何國家進行經貿協議，中共無權干涉。他進一步表示，中國目前經濟下行、失業率高、生產過剩，甚至連公務員的薪水都發不出來，他呼籲中共應聚焦內部許多嚴峻問題，不要干涉台灣。

至於國民黨主席鄭麗文近日拋出「兩岸和平框架」主張，並公開表態希望與中國領導人習近平展開和解對話，避免兩岸情勢因台灣政黨輪替而出現變化。邱垂正質疑，「兩岸和平框架」裡究竟裝的是什麼？是否有統一內容？鄭麗文有必要對台灣人民講清楚。

對於兩岸觀光持續卡關，邱垂正說，台灣的政策立場歡迎陸客來台，也希望兩岸恢復觀光交流，並呼籲海旅會盡速正面回應台旅會，就恢復兩岸觀光後的旅遊穩定、品質、公平、安全等議題進行溝通，讓兩岸觀光早日回到正軌。「至少不要軍機艦擾台、跨境鎮壓，還有台灣人赴陸遭盤查拘押，這樣怎麼保障旅客權益」？

此外，台灣對小紅書發出一年限制令，邱垂正指出，原因為該平台詐騙案數量攀升、傳遞錯假訊息，且未回覆台灣警方的資訊安全改善建議，對資安造成極大危害。當認知作戰的一方成本很低，用陸製APP放毒，但台灣是自由民主國家，相對地，資訊散佈也快，因此相關單位、政府作業的成本很高，兩邊高度成本不對等，才必須做出限制令。

最後，邱垂正強調，防範假訊息、認知作戰，是政府政策的重中之重，力求在最短時間內揭露並澄清，並在保障言論自由及民主價值之間找到平衡點，有效遏止危害，「最重要的是識讀教育要提升，防止遭錯假訊息影響」。

