習近平新年談話再提統一 陸委會：無法改變我國存在事實

共軍發動軍演，持續施壓恫嚇台灣，中國國家主席習近平的新年談話受到關注。

習近平表示，「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋。」

針對中國國台辦宣稱，中共對台軍演是「捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉」，陸委會反擊，不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國存在115年的事實。

而首位遭中國制裁的日本維新會中國裔參議員石平，也在社群宣布有意訪問台灣，強調被中國禁止入境的他，能夠進入台灣，足以證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。根據印太戰略智庫的訊息，石平9日也將出席在台舉辦的學術研討會。

外交部發言人蕭光偉指出，「外交部歡迎關注台灣民主發展，並支持台日友好交流的日本國會議員來台訪問，親身見證台灣作為民主國家，所擁有的民主活力、社會韌性與多元包容。」

共軍軍演引起國際關注，美日澳印駐中大使也在北京舉行「四方安全對話」大使級會議，重申反對單方面以武力改變現狀。法德英都表態反對武力改變現狀。日本外務省也表態，軍演升高台灣海峽緊張局勢，已向中方傳達日方的關切。

政大東亞研究所名譽教授丁樹範認為，「中日關係不好，坦白講已經是滿長一段時間，至少10幾年快20年了。但只是說最近高市早苗講話，讓這個事情引發新一輪的這個關係惡化。未來只能說中日設法把自己的緊張關係，把它管控在一個程度之內吧。」

至於韓國外交部日前才針對軍演表態，希望台灣海峽和平穩定；但南韓總統李在明4日將訪問中國，中韓外長12月31日通話時，王毅更箭指日本，嗆在試圖開歷史倒車，認為韓方會在台灣問題恪守一個中國原則。

