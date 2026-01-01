習近平新年談話提「貫徹一國兩制」 鄭麗文：兩岸同屬一中無庸置疑

記者詹宜庭／台北報導

針對中國國家主席習近平在新年談話中提到貫徹「一國兩制」、「統一大勢不可阻擋」，國民黨主席鄭麗文今（1日）出席國民黨中央黨部升旗典受訪表示，九二共識就是「兩岸同屬一中」，這是無庸置疑的，尊重對岸有對岸的期待、政策與立場，但因兩岸分隔超過百年，本來就存在很多歧異，希望能透過對話與交流化解歧異，認識彼此。



對於習近平於2026年新年賀詞提到「堅定不移貫徹一國兩制方針…兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。鄭麗文受訪回應，九二共識就是「兩岸同屬一中」，這是無庸置疑的，尊重對岸有對岸的期待、政策與立場，但因兩岸分隔超過百年，本來就存在很多歧異。

鄭麗文說，「在台澎金馬的我們也有不同的生活方式跟制度」，但還是希望能透過對話與交流化解歧異、認識彼此，接下來兩岸能透過和平方式進行和解，甚至在很多的重大議題上合作，為人類社會做出積極的貢獻。

