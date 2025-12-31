習近平新年談話「特別點名台灣」讚：辦了不少大事
政治中心／倪譽瑋報導
2026將至，今（31）日中國人民政治協商會議全國委員會舉行新年茶話會，中國國家主席習近平發表演說，他稱讚2025年國家「辦了不少大事要事。」例如推進中華民族共同體建設，設立台灣光復紀念日，銘記歷史、珍愛和平、開創未來；在粵港澳三地成功聯合舉辦第十五屆全國運動會，支持港澳更好融入和服務國家發展大局；經濟展現強大韌性和活力等。也提出未來的「十五五」規劃。
據陸媒《新華社》報導，中國全國政協的新年茶話會，除習近平，中國重要人士如李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇等皆有出席。習近平在演說中表示，很高興與大家歡聚一堂，暢敘友情、共商國是，共同迎接新的一年，他指出，2025年是很不平凡的一年「我們迎難而上、奮力拼搏，順利完成經濟社會發展主要目標，辦了不少大事要事。」
習近平接著說明大事要事，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，設立台灣光復紀念日；慶祝西藏自治區成立60周年、新疆維吾爾自治區成立70周年，推進中華民族共同體建設；支持港澳更好融入和服務國家發展大局；有效應對外部風險挑戰，堅決維護國家主權、安全、發展利益。
習近平指出，中國經濟頂壓前行、向新向優發展，展現強大韌性和活力，增速預計達到5％左右。他表示，2026年是「十五五」開局之年，要全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展、實施更加積極有為的宏觀政策，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定。
習近平表示，人民政協要緊扣黨和國家中心任務，聚焦「十五五」規劃制定和實施深入協商議政、積極建言獻策、開展民主監督，為推進中國式現代化廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量「藍圖已經繪就，奮進正當其時。全黨全國各族人民要更加緊密地團結起來，萬眾一心、奮發進取」。
