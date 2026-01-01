習近平新年談「統一」 賴清德籲強化國防嚇阻

（德國之聲中文網）2026年第一天，台灣總統賴清德在總統府發表元旦演說。談及兩岸關係時，他稱面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心，台灣有必要強化國防與嚇阻力量。

他稱，國際社會紛紛展現對台灣及台海和平穩定的支持，並指美國日前宣布史上最大的對台軍售案，以及美國國家戰略報告提到台灣的重要性，都顯示「台灣已不只是『不可或缺』，更是國際社會中值得信賴、負責任的良善力量」。

賴清德還提及，他在去年宣布啟動「反滲透17項國安策略」，加速推動「國安十法」修法，並提出1.25兆新台幣的國防特別預算，盼藉此提升戰力，壯大國防產業，並且要在新年後繼續執行。

就在新年前不久，中國無預警在12月29日宣布發動「正義使命－2025」軍演，並在台灣周邊海空域實彈射擊，被認為是近年來規模與範圍最大的一次圍台軍演。直到跨年夜當晚，中共解放軍東部戰區發言人李熹才宣布該演習結束。

賴清德：台灣沒時間內耗

賴清德也向在野黨喊話：「面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗。我們可以對許多議題有不同的看法，但沒有強韌的國防，就不會有國家，更不會有我們彼此爭辯的空間。這應該是要不分黨派的全民共識。期盼朝野攜手合作，順利讓重要的國防預算趕緊通過。」

他指過去一年，許多法案因為政治杯葛被嚴重延宕，「更有許多有違憲之虞的法案，被強行通過」，並向在野黨喊話，似乎有意緩和朝野對立僵局。他表示只要合乎憲法，願意赴立法院進行國情報告，化解對立並凝聚共識。

綜合台媒報導，台灣2026年的中央政府總預算案，依法應在前一年的11月底之前由立法院議決，並在新年開始前15日公布，但總預算案至今尚未進入立法院審議階段。

台灣行政院多次呼籲在野黨儘速審查，並指這將衝擊今年的多項政策計畫；掌握立法院多數席位的國民黨與民眾黨則表達不滿，認為《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》的相關預算未被依法編列進總預算，批評執政黨違法亂紀。

此外，賴清德提出的8年1.25兆國防特別預算，日前也在立法院遭到第五度「封殺」，被在野黨拒絕排入立法院會的報告事項議程，無法付委審查。

習近平：祖國統一不可阻擋

在跨年夜，中國國家主席習近平發表新年談話，除了表示2025年是「十四五」的收官之年，回顧經濟發展之外，他也提到令人難忘的是，隆重紀念了「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利」80週年，以及設立「台灣光復」紀念日。

他也談到「中華民族偉大復興」，重申要「堅定不移貫徹『一國兩制』方針，支援港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。

此外，習近平與俄羅斯總統普丁互致新年賀電。根據中國官媒《新華社》報導，習近平在賀電中表示，2025年是中俄新時代全面戰略協作夥伴關係邁出堅實步伐的一年，兩人也在北京和莫斯科兩度會晤；2026年是中俄戰略協作夥伴關係建立30週年和《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25週，兩國將舉辦「中俄教育年」。

習近平並表示：「願同普丁總統繼續保持密切交往，共同引領新時代中俄關係不斷取得新成果。」

各自展望2026年

在兩岸領袖的新年談話中，都各自提及了2026年的展望目標。習近平談到，2026年是「十五五」開局之年，稱要推動高質量發展，進一步全面深化改革開放，推進全體人民共同富裕。

賴清德則稱，2026年是台灣總統直接民選30週年，「對於台灣非常關鍵」，並表示自己是民選總統，「會竭盡一切保護國家，並且捍衛人民得來不易的民主自由生活方式。我們不會因為政治僵局而裹足不前」。

《人民日報》、中央社、新華社等

作者: 德聞