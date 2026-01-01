習近平新年賀詞再喊統一 「台灣光復紀念日」列年度重大成就

中國大陸國家主席習近平12月31日在官媒《央視》發表2026年新年賀詞。

2025年落幕，中國大陸國家主席習近平12月31日在官媒《央視》發表2026年新年賀詞，再度強調「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」，並將2025年設立「台灣光復紀念日」列為年度重大成就之一。

習近平透過央視新聞聯播發表2026年新年賀詞，他在賀詞中特別回顧2025年「隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，設立台灣光復紀念日」，指稱此舉「激勵中華兒女銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來」。

廣告 廣告

針對香港、澳門，習近平要求，要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳「更好融入國家發展大局」，保持長期繁榮穩定。習近平還說，當今世界變亂交織，一些地區仍被戰火籠罩。中國大陸始終站在「歷史正確一邊」，願與各國攜手促進世界和平發展，推動構建「人類命運共同體」。

習近平賀詞雖提及全球和平與合作，但涉台部分仍維持強硬立場，與台灣多數支持維持現狀、反對一國兩制的主流民意形成鮮明對比。陸委會先前針對中國大陸設立「台灣光復紀念日」回應，該紀念日與中共「毫無關係」，北京企圖透過法律形式加大「兩岸一中」宣傳，矮化中華民國地位。