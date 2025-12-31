習近平新年賀詞：統一勢不可擋

共軍圍台軍演昨晚六點正式宣告結束後，大陸國家主席習近平發表二○二六年新年賀詞，在涉台部分指出，「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」，他也在昨日兩場公開談話中，都提及了二○二五年陸方設立「台灣光復紀念日」一事。

央視新聞聯播昨晚七點播出習近平的談話，全長約十分鐘。在涉台部分，習近平指出，「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。上一年新年賀詞他則提到，「兩岸同胞一家親，誰也無法隔斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」。兩年談話內容相似。

昨日習近平還提及，二○二五年「令人難忘」的是隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年，「設立台灣光復紀念日」。他也表示，人工智慧大模型「你追我趕」，晶片自主研發有了新突破，以及大陸首艘電磁彈射型航母「福建號」正式入列等。

習近平昨日上午在大陸全國政協新年茶話會上致詞時表示，二○二五年辦了不少「大事要事」，其中特別提到包括設立「台灣光復紀念日」，而這一議題被擺在西藏、新疆自治區慶典與港澳議題之前，凸顯其重要性。

他並說，二○二五年大陸經濟「頂壓前行」，成長率預計為百分之五，經濟總量預計達人民幣一四○兆元（約新台幣六二七兆），經濟、科技、國防實力與綜合國力躍上新台階。他還回顧是年「有效應對外部風險挑戰，堅決維護國家主權、安全、發展利益」。他指，二○二六年是「十五五」開局之年，「中共中央已經對全年經濟社會發展和其他各項工作作出部署」。要實施更加積極有為的宏觀政策，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定。

習近平昨日也與俄羅斯總統普亭互致新年賀電。據新華社，習近平指出，「我願同普亭總統繼續保持密切交往，共同引領新時代中俄關係不斷取得新成果」。普亭也表示願同習近平繼續就雙邊關係和重大國際問題保持密切聯繫。

至於兩岸關係，大陸國台辦發言人張晗昨應詢時透露，會在今年第一場記者會上，「對二○二五年兩岸關係和交流合作情況進行回顧，對二○二六年兩岸關係進行展望」。

