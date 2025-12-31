習近平新年賀詞「2度提台灣」 再喊祖國統一不可阻擋

習近平。（資料畫面）

中國國家主席習近平在2025年最後一天，通過央視與網路發表2026年新年賀詞，兩度提到台灣，強調兩岸同胞血濃於水，「祖國統一是歷史大勢，是不可阻擋的必然進程」，另外也提到粵港澳「一國兩制」方針；烏俄戰爭僅隱晦點出「一些地區仍被戰火籠罩」，接著表示「中國始終站在歷史正確的一邊」，願與各國攜手促進世界和平與發展。

中國國家主席習近平：「這一年令人難忘的是，我們隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，設立台灣光復紀念日。」

中國國家主席習近平：「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋。」

習近平去年的新年賀詞，是說「兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情」，今年簡化成「兩岸同胞血濃於水」，不過「祖國統一的歷史大勢不可阻擋」，這句話幾乎原封不動，再說了一次。

另外，習近平也細數，他2025年種種偉大政績，還強調中國願意和各國攜手促進世界和平發展，但看看這幾天，解放軍的圍台軍演，可說是自打嘴巴。





