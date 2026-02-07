習近平新春慰問 共軍老幹部：貫徹軍委主席負責制

（中央社台北7日電）新華社報導，中共中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出6日下午舉行，中共軍委主席習近平出席觀看演出，向在座的軍隊老同志以及共軍離退休老幹部致以節日問候和新春祝福，「在場老同志們一致表示，堅決貫徹軍委主席負責制」。

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員劉振立上個月24日傳出遭立案審查調查後，外界有關中國當前政軍情勢的消息和分析不斷，這也讓習近平出席這項活動更受關注。

新華社報導，「下午4時許，習近平來到老同志中間，全場響起熱烈掌聲。習近平與大家親切交流、互致問候，關切詢問他們的身體和生活情況，共同回顧過去一年黨、國家和軍隊事業走過的不平凡歷程、取得的重大成就」。

報導稱，「老同志們一致表示，要更加緊密地團結在以習近平為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，堅決做到『兩個維護』，貫徹軍委主席負責制，弘揚光榮傳統、永保政治本色，堅定信念、勇毅前行，為如期實現建軍一百年奮鬥目標、高品質推進國防和軍隊現代化作貢獻」。

報導還提到，活動表演充分體現「統帥心繫基層、關愛官兵的深厚情懷，彰顯全軍官兵堅定看齊追隨、矢志奮鬥強軍的如磐信念。整場演出新風撲面、昂揚向上，呈現出軍隊文藝服務強軍、服務基層、服務官兵的蓬勃氣象」。

去年1月17日春節前夕，習近平觀看中共中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出時，「張又俠、何衛東、劉振立、張升民」一同觀看。如今張又俠、何衛東、劉振立先後落馬，僅中共中央軍委副主席張升民陪同習近平觀看演出。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1150207