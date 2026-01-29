習近平施凱爾會面 中英稱發展長期全面戰略夥伴關係

（中央社台北29日電）英國首相施凱爾今天訪中並與中國國家主席習近平會面。據中國官媒央視，雙方同意中英要發展長期穩定的全面戰略夥伴關係，加強貿易、投資、金融等領域的合作，密切人文交流與人員往來，中國考慮對英國實施單方面免簽。

施凱爾28至31日訪問中國。習近平上午在北京人民大會堂會見施凱爾。

中國官媒央視新聞報導，習近平指出，當前國際局勢變亂交織，中英作為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，無論是維護世界和平穩定，還是促進兩國經濟民生，都需要加強對話和合作。中方願與英方秉持大歷史觀，超越分歧、相互尊重，把中英合作「大有可為」的潛力轉化成「大有作為」的實績，為中英關係與合作開新局，既造福兩國人民，也惠及世界。

習近平強調，中英經貿合作的本質是互利共贏。今年是中國「十五五」開局之年，雙方要拓展教育、醫療、金融、服務業互利合作，開展人工智慧、生物科學、新能源和低碳技術等領域聯合研究和產業轉化，實現共同發展繁榮。希望英方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。

習近平說，中英都是文化大國，都為人類發展進步作出重要貢獻。雙方要密切人文交流，進一步便利人員往來。歡迎英國政府、議會、地方各界多到中國參訪，增加對中國全面、客觀、正確的認知，「中方願積極考慮對英實施單方面免簽」。

習近平指出，「一段時間以來，單邊主義、保護主義、強權政治甚囂塵上，國際秩序受到嚴重衝擊」。國際法只有在各國都遵守時才真正有效，大國尤其要帶頭，否則就會退回叢林世界。中英都支持多邊主義和自由貿易，應共同倡導和踐行真正的多邊主義，推動構建更加公正合理的全球治理體系，實現平等有序的多極化和普惠包容的全球化。

據中方公布，施凱爾向習近平表示，很高興成為8年來首位訪中的英國首相。此次率領60多名英國重要工商、文化界代表訪中，足以展現英中合作的廣度以及英方致力於深化擴大對中合作的決心。

施凱爾表示，英中是世界重要經濟體和聯合國安理會常任理事國，在當前動盪脆弱的國際形勢下，英方本著相互尊重、相互信任精神同中方建立長期穩定的全面戰略夥伴關係至關重要，「英方在台灣問題上長期奉行的政策沒有改變，也不會改變」。

施凱爾說，英方願與中方保持高層交往，密切對話交流，加強貿易、投資、金融、環保等各領域合作，助力彼此經濟增長，為兩國人民帶來福祉。人民交往越密切，越有利於增進了解，英方願與中方共同推動兩國立法機構等各界加強交往，「香港繁榮穩定符合兩國共同利益，英方樂見香港成為英中之間的獨特重要橋梁」。中國在國際事務中發揮著關鍵作用，英方願與中方就應對氣候變化等全球性挑戰加強合作，共同維護世界和平穩定。（編輯：廖文綺/周慧盈）1150129