習近平是讀稿機！川普好奇寶寶眼睛狂瞄，近看手稿讓人吃驚。圖／翻自《希望之聲》X

美國總統川普與中國國家主席習近平於本月30日，在南韓釜山舉行兩國領袖會議，雖然川普稱這次與習近平的會晤「非常好」，但漏網鏡頭也拍到，會談全程1小時40分，習近平幾乎都在當讀稿機，川普也好奇地望向他手中的手稿。

30日上午10時，川普與習近平在釜山金海機場旁的禮賓館進行雙邊會談，會前川普稱他與習近平有很好的關係，但他也虧習近平：「他很強硬啊！這不太好。」隨後雙方進入會議室內展開會談。兩人會談約1小時40分鐘結束，會後川普隨即搭機返美，習近平則前往慶州，準備參加APEC。

川習會在會後並未召開記者會，不過川普在機上向媒體表示，這次川習會上並未談到台灣問題。另外川普宣布，對中關稅將從現時的57%下降至47%，而芬太尼關稅則由20%降至10%。川普也說，明年4月將會訪問中國，川普更稱，他覺得這次與習近平的會晤「非常好」，如果以1到10分來打分數，那這次的川習會是12分。

有網友放大畫面，發現習近平的手稿字體很大。圖／@lisaxinsohradio

不過雙方談判的漏網鏡頭可見，習近平幾乎全程都在當讀稿機，不斷反覆看手稿照唸。川普則是很認真傾聽，但也好奇地把眼光望向習近平手中的稿件。另外有網友將畫面放大，發現習近平的手稿字體相當大，而不是密密麻麻的小字，因此就有網友直呼：「看來習近平也是老了，大概有老花眼。」另外也有網友說：「習近平如果沒有手稿，真的就沒辦法演說。」



