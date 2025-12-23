習近平晉升對台「東部戰區」上將 港媒：清洗行動將落幕

中共中央軍委主席習近平22日在北京八一大樓參加東部戰區和中部戰區司令員晉銜上將儀式。翻攝新華社



中國國家主席習近平週一（12/22）在北京晉升負責兩大重要戰區指揮官軍銜：負責對台作戰的東部戰區，以及戰區涵蓋北京的中部戰區。媒體分析認為，此舉顯示，習近平近年對解放軍的人事清洗行動即將告一段落。

中國官媒央視昨晚報導，中央軍委主席習近平當天在北京八一大樓參加兩大戰區司令員的晉銜儀式。據報導，東部戰區司令員楊志斌、中部戰區司令員韓勝延晉陞上將軍銜。

香港英文報章《南華早報》指出，原東部戰區司令員林向陽今年10月涉嫌嚴重違紀違法被開除黨籍和軍籍後，由楊志斌接任。楊志斌先前的軍銜為解放軍空軍中將。

廣告 廣告

東部戰區總部位於江蘇南京，負責台灣海峽及東海戰略，是解放軍最敏感戰區。

中部戰區司令員則負責指揮包括首都北京及周遭省分兵力，可說是「天子腳下」的重要防禦指揮官。中部戰區原司令員為王強，他今年最後一次公開亮相為10月的中共20屆四中全會。王強目前狀況不明。

《南華早報》在文中指出，習近平晉升東部和中部兩大戰區司令員至該有的軍階位置，顯示他過去幾年對解放軍的人事清洗可能即將告一段落。

報導指出，今年四中全會登場前，包括中央軍委副主席何衛東、中央軍委苗華等9名解放軍官員，因嚴重違反黨紀遭開除黨籍及軍籍。

更多太報報導

若中國武力犯台 北約秘書長示警：歐洲將承擔後果

2027年底達成備戰攻台能力？中國駐美大使回應了

五角大廈估計中國已新部署逾百枚洲際彈道飛彈 迅速擴張核武不打算參加限武談判