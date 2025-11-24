習近平晚間通話川普！強調台灣回歸「是戰後國際秩序」

美國總統川普和中國領導人習近平。（圖／美聯社）





美國總統川普，24日在自家社群平台發文，透露與中國國家主席習近平進行「非常良好」的通話。雙方討論議題，觸及俄烏戰爭、芬太尼走私、黃豆等農產品貿易。川普的發文並沒有說到「台灣」，不過新華社報導，提到川習兩人有談到台灣議題。

10月底在南韓釜山，才舉行會晤的川普和習近平再度通話，川普表示明年4月將訪問北京，同時也邀請習近平在明年稍晚時赴美訪問。

新聞主播：「川普和習近平討論台灣與中國統一的問題，白宮方面證實，他們進行了長時間通話。」

央視主播：「習近平闡明了中方在台灣問題上的，原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。」

根據新華社的報導，雙方在通話中有觸及台灣議題，新華社也引述川普表示，中國當年為二戰勝利，發揮了重要作用，美方理解台灣問題，對中國的重要性，不過相關內容在川普透過社群的發文中，隻字未提。

川普發文只提到，雙方討論諸多議題，包括俄羅斯和烏克蘭，芬太尼、黃豆和其他農產品等議題，川普也提到，雙方一致同意，中美保持頻繁溝通非常重要，川普也期待能與習近平，進行更多對話。

