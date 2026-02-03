習近平晤烏拉圭總統：支持拉美國家維護自身主權安全

（中央社台北3日電）中國國家主席習近平今天上午在北京人民大會堂與對中國進行國是訪問的烏拉圭總統奧爾西舉行會談。習近平表示，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全和發展利益。

中國官媒新華社、香港星島日報作了以上報導。奧爾西（Yamandu Orsi）是去年底美國公布「2025國家安全戰略報告」宣示將遵循川普版的門羅主義、尋求恢復美國在西半球主導地位後，第一位訪中的南美洲國家元首。

會談後，兩國元首共同見證簽署投資促進、貿易等領域10多項合作文件。雙方並發表「中華人民共和國和烏拉圭東岸共和國關於深化中烏全面戰略夥伴關係的聯合聲明」。

廣告 廣告

習近平說，中國和烏拉圭雖遠隔重洋，但雙方理念相近、友誼深厚。38年前的今天中烏建交。38年來，無論國際形勢如何變化，兩國始終堅持相互尊重、互利合作的相處之道。新形勢下，雙方要繼承傳統，深化全面戰略夥伴關係，讓兩國友誼之樹愈加枝繁葉茂。

習近平還表示，當今世界正處於百年未有之大變局，國際形勢變亂交織，單邊霸凌愈演愈烈，中方支持烏拉圭接任「77國集團＋中國」（G77+China）輪值主席國，願與烏方加強全球南方團結協作，共同推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，攜手並進、共謀發展，為構建人類命運共同體作出更大貢獻。

習近平說，中方始終重視中拉關係，支持拉美和加勒比國家維護自身主權、安全、發展利益，支持烏拉圭接任拉美和加勒比國家共同體以及南方共同市場輪值主席國，願與烏拉圭和地區國家推動共建「中拉命運共同體」走深走實。

根據報導，奧爾西表示，中國是烏拉圭的重要合作夥伴，為烏國經濟社會發展提供「無私幫助」。

奧爾西進一步表示，發展對中關係已成為烏拉圭國策，獲得各黨派和社會各界一致支持。烏方堅定支持「一個中國」原則，支持「一國兩制」方針。烏方期待與中方深化全面戰略夥伴關係，將雙邊合作提升到更高水平。

他表示，雙方要加強發展戰略對接，在貿易、投資、科技、減貧、綠色經濟、數位經濟等領域深化合作，促進教育、體育、旅遊等領域人文交流，為兩國關係注入更強勁動力，為兩國人民帶來更多福祉。

奧爾西並說，烏方高度讚賞習近平提出的「人類命運共同體」理念，面對充滿挑戰的國際地區形勢，願與中方攜手合作，尊重聯合國憲章宗旨和原則，堅持多邊主義，維護國際貿易體制，推動拉中關係不斷發展，維護全球南方共同利益。（編輯：周慧盈/邱國強）1150203