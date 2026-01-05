習近平暗批美國攻擊委內瑞拉 川普仍稱川習關係不受影響

大陸國家主席習近平，含蓄譴責美國攻擊委內瑞拉，不過川普表示，他與習近平的關係「好得很」，不會受這次行動影響。

美國總統川普下令攻擊委內瑞拉，並捉捕委國總統馬杜洛夫婦，引發中國大陸強烈譴責，敦促大國要停止侵犯他國的主權安全。不過川普則認為，他不認為美國在委內瑞拉的軍事行動，會影響他與習近平之間的關係。（葉柏毅報導）

大陸國家主席習近平，5日在會晤愛爾蘭總理馬丁時表示，當今世界變動，「單邊霸凌行徑，衝擊國際秩序」，習近平呼籲「大國應該帶頭尊重他國自主發展道路」。香港南華早報指出，習近平這番話，是針對美國攻擊委內瑞拉的含蓄批評。

習近平並強調，中國與愛爾蘭都支持多邊主義，並呼籲在全球事務上加強協調合作，「共同維護聯合國權威，推動全球治理體系朝著更加公正合理方向發展」。

大陸稍早表示，對美國「公然以武力對一個主權獨立國家採取行動，深感震驚，並予以強烈譴責」，同時呼籲美國應立即釋放馬杜洛。不過川普則是表示，他與習近平的關係非常好，川普也重申，今年4月前往北京，造訪習近平的計畫，沒有改變。