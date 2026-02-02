習近平最清晰定義「強勢貨幣」目標 出手推動人民幣晉升全球儲備地位

中國國家主席習近平2023年10月出席於北京舉席的中央金融工作會議並演說。（取自求是）



中國國家主席習近平近日中共黨刊《求是》文章中明確定義何謂「金融強國」，清楚點出核心之一在於，打造一種能被廣泛使用於貿易、投資和外匯市場，並具備全球儲備貨幣地位的「強勢貨幣」。此時正值美元吸引力因關稅政策與地緣政治風險而動搖之際，北京同步鬆綁外資投資制度，釋出加快人民幣國際化、強化金融影響力的明確訊號。

中國國家主席習近平1月31日在中國官方雜誌《求是》上刊登一篇名為《走好中國特色金融發展之路，建設金融強國》文章，當中談到「什麼叫做金融強國？」他強調，「一是擁有強大的貨幣，在國際貿易、投資和外匯市場中被廣泛使用，具有全球儲備貨幣地位。」

同時，也要能建立有效管理貨幣的「強大中央銀行」、具有國際競爭力的金融機構、能夠吸引全球投資者並影響國際定價體系的國際金融中心、在國際金融規則制定中擁有強大話語權和影響力的金融監管。這段話出自習近平在2024年一場演說中的一部份，但直到本週才公開發布。

習近平最清晰定義「強勢貨幣」目標

根據金融時報與彭博報導，中國領導階層長期致力於推動人民幣國際化，但習近平這次的談話是他對「強勢貨幣」目標最清晰的一次定義，並點出北京為了達成這個目標，必須建立起哪些金融基礎。這個時間點格外關鍵，此時正值美國總統川普時不時就祭出關稅政策，以及地緣政治風險導致全球市場震盪之際，讓美元這個作為避險資產的吸引力正在減弱。

澳盛銀行（Australia & New Zealand Banking Group）資深中國策略分析師刑兆鵬（Xing Zhaopeng，音譯）表示，「從各方面資訊來看，最高領導層正在準備推動更多金融改革。」並補充，「決策官員可能認為，現在是一個好時機，因為金融機構之間普遍形成共識，認為美元正在走弱。」

亞洲集團（The Asia Group）中國事務主管林漢昇（Han Shen Lin）表示，「北京希望人民幣成為一種重要的全球貨幣，不一定要在一夜之間取代美元，但要成為一種戰略制衡力量，在金融秩序逐漸分裂的情況下，削弱美國的影響力。」

北京允許外資參與境內附買回交易

自從俄羅斯在2022年全面入侵烏克蘭以來，人民幣已成為全球第2大貿易融資貨幣，但在各國官方外匯存底中的角色仍然有限。根據國際貨幣基金（IMF）的數據，截至2025年第3季，美元約占全球外匯存底的57%，低於2000年的71%；歐元約為20%。人民幣則排名第6，占比僅1.93%。

上個月，在美國對格陵蘭發出威脅，以及川普似乎支持美元走貶的言論影響下，市場對美元長期走弱的討論升溫，拋售美元的動能隨之增強。中國為此加快腳步，推動人民幣在全球的能見度。北京於1月30日允許外國投資人，在跨境市場中參與境內的附買回交易（Repurchase Agreement，簡稱Repo 或RP），並採用一套全球通行的合約標準。附買回交易是指，賣方在賣出證券同時，約定在一定的期間，以特定價格買回證券。

官方數據顯示，今年1月，交易員對人民幣的興趣明顯升溫，人民幣兌外幣的交易量創下自2024年8月以來的新高。2月1日，境內人民幣兌美元小幅升值0.1%，使今年以來的累計漲幅擴大至0.5%。人民幣走強，反映的是美元走弱，以及投資人押注人民幣被嚴重低估。

人民幣破7只是開始？

美國財政部上週在一份報告中形容，人民幣「被大幅低估」，並呼籲中國應以適時且有序的方式，讓匯率走強。中國的貿易夥伴也呼籲北京允許人民幣更大幅度升值，因為他們認為人民幣目前被低估，讓中國出口商品顯得更便宜，並助長了前所未見的貿易順差，該順差去年達到1.2兆美元。

如今，中國政策制定者已釋出訊號，表示可以容忍人民幣小幅升值，在美元走弱的情況下，允許突破7元人民幣兌1美元關卡。

荷商安智銀行（ING Bank NV）經濟學家宋林（Lynn Song）表示，「我們正處在一個非常獨特的窗口期，美國似乎正在主動從許多全球領導角色中退場，包括美元作為全球金融體系核心的角色。」他說，「人民幣的使用空間，還有很大的成長餘地。」

