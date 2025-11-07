習近平會晤川普「笑瞇眼」照曝光 大陸網友全看不到
美中領袖日前於韓國釜山舉行峰會，白宮近日公布會晤現場照片，其中中國國家主席習近平罕見露出自然笑容，與過往嚴肅形象形成鮮明對比，成為國際輿論關注焦點。然而，這些照片卻未出現在中國國內媒體上，引發外界對中國領導人形象控管的再度關注。
根據《CNN》報導，習近平長年以沉穩、內斂姿態出現在公開場合，極少展現情緒。外界普遍認為，這與中國國營媒體對領導人形象的長期塑造有關，意圖維持其作為「莊重領袖」的既定印象，避免任何可能被解讀為削弱威信的畫面流出。
在白宮釋出的會晤畫面中，可見習近平與美國總統川普隔桌而坐，川普手持一張卡片向他展示，雖卡片內容未揭露，但另一張畫面中，習近平眼睛瞇起、露出微笑，習近平身旁的外交部長王毅亦同場展現輕鬆神情。這些自然互動的瞬間，為觀察者提供了與中國官媒版本迥異的視角。
不僅如此，據《路透社》報導，亞太經合會（APEC）期間，習近平與韓國總統李在明的互動同樣顯得親切。李在明贈送圍棋棋盤作為禮物，習近平則回贈兩支小米手機。李在明打趣問「通訊安全如何？」習近平則笑言：「你可以檢查一下有沒有後門」，現場一度笑聲不斷，展現平易近人的一面。
這些互動雖在國際媒體廣泛流傳，卻未能在中國國內主流平台見到。外媒分析認為，這正反映中國對資訊流通與媒體內容進行高度審查的體系，領導人的言行與形象多經過官方層層篩選。任何偏離「官方敘事」的片段，都可能被排除於國內公眾視野之外。
看更多 CTWANT 文章
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
她殺了情人嫁給對方兒子？前AV女星翻供喊冤 控死者兒子才是真兇
美女老師遭6歲學生開槍「命中胸口」 獲3億賠償
其他人也在看
馬斯克再點名台灣！傳特斯拉將建晶圓廠與晶片廠合作
馬斯克再點名台灣！傳特斯拉將建晶圓廠與晶片廠合作EBC東森新聞 ・ 10 小時前
貿易戰降溫！北京宣布暫停實施6項稀土出口管制 恢復美大豆進口
根據公告，中國將重新核發進口執照給美國農民合作社「CHS Inc.」、全球穀物出口商「路易達孚」（Louis Dreyfus Company），以及出口穀物碼頭營運商「EGT」。這3家企業的進口許可證在今年3月因中美貿易摩擦升溫而遭暫停。另一方面，中國也宣布解除對美國原木進口的禁令。該禁...CTWANT ・ 1 小時前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 1 小時前
入冬最嚴重！烏魯木齊暴雪 積雪30公分壓斷樹木
入冬最嚴重！烏魯木齊暴雪 積雪30公分壓斷樹木EBC東森新聞 ・ 10 小時前
這麼好笑？白宮公布習近平「笑瞇眼照」 不過中國民眾全都看不到
即時中心／徐子為報導白宮公布日前於釜山峰會上，中國領導人習近平一張「笑瞇了眼」照片，這與他向來嚴肅權威的形象完全不同，引發熱議。然而，大多數中國民眾在國內也看不到習近平罕見露出笑容的畫面。民視 ・ 12 小時前
影/川普大聊晤習近平內幕 曝中方高官腰板挺直、不敢作聲
美國總統川普上月底在南韓與大陸國家主席習近平舉行睽違6年的面對面會談。當地時間5日上午，川普在白宮與共和黨參議員共進早餐時，分享了在習川會上，中方隨行的高官表現得非常畏懼習近平，還打趣要他的副總統范斯效仿。中天新聞網 ・ 1 天前
中共刻意低調…福建號成軍「這些人出席」 專家：政治信號值得深究
中共「福建號」航艦正式服役，中共官媒延遲2天才公布訊息。中華戰略學會資深研究員張競認為，中共刻意逆勢操作保持低調，應該有...聯合新聞網 ・ 3 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 9 小時前
日本東京電車井之頭線驚傳火災！鐵軌竄出猛烈火舌 驚悚畫面曝
根據X平台上發布的照片及影片顯示，鐵道上竄出猛烈火舌，並冒出滾滾濃煙。目前消防人員已到場灌水滅火。CTWANT ・ 1 小時前
中國相隔兩年首次進口日本水產品 北京稱加強監管
（中央社記者張淑伶上海7日電）相隔兩年多，中國近日恢復日本水產品進口。中國外交部發言人毛寧今天說，中方主管部門將繼續嚴格依法依規加強相關監管，一旦發現任何風險，將立即採取必要的進口限制措施。中央社 ・ 17 小時前
通靈師揭「于朦朧前世因果」：今生交會是致命劫！網：那人又要回畜生道
震撼兩岸的「于朦朧墜樓事件」，在真相遲遲未明的陰影中，再度被推向輿論風口。粉絲在失去他的傷痛裡追問：為什麼這麼善良、乾淨的人，會遭遇如此悲劇？就在疑雲籠罩之際，通靈師公開前世關聯的說法，引爆網路熱議，也讓這場意外被蒙上更強烈的宿命色彩。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
白宮公布峰會習近平笑瞇了眼照片 中國民眾看不到
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）白宮公布釜山峰會上中國領導人習近平一張笑瞇了眼照片，這與他向來嚴肅權威的形象大異其趣，引發熱議。然而，大多數中國民眾在國內看不到習近平罕見露出笑容的畫面。中央社 ・ 13 小時前
倫敦WTM旅展 首見英超足球員、台式早餐推廣觀光
（中央社記者陳韻聿倫敦7日專電）全球前3大B2B旅展倫敦「世界旅遊展會」（WTM）6日落幕，今年的台灣館不僅規模超越以往，更首度有英超足球隊員現身「站台」，並舉辦台式早餐會，讓洽談合作的英國業者細細「品味」台灣。中央社 ・ 14 小時前
川普控南非白人農民遭迫害 宣布美官員不出席G20
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，由於南非正在發生「人權侵害」情事，美國政府官員將不會出席本月稍晚將在南非舉行的20國集團（G20）峰會。中央社 ・ 57 分鐘前
美國首位女性眾議院議長退休 回顧佩洛西從政生涯、與中台關係強硬
美國眾議院前議長，也是該國歷史上首位女議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi ）宣布不再競逐連任，這代表她40年的政治生涯即將於2027年1月結束。BBC NEWS 中文 ・ 7 小時前
加油站員工太無聊 用客人車子灰塵畫畫 百萬人看成品傻：該跳槽了
正所謂臥虎藏龍，高手隱藏在民間！日前一名加油站員工，看到客人車子上滿滿灰塵，一時興起，直接用手指在上面作畫，未料最後的成品讓網友驚呆，紛紛留言要他快點轉換跑道，根本是被加油站耽誤的畫家。中時新聞網 ・ 1 天前
英中外長通話 中方籲「加快解決」緊迫問題
（中央社記者陳韻聿倫敦7日專電）英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）6日與中國外交部長王毅通話，中國外交部發布的談話紀要稱王毅是「應約」通話，王毅並側重就「加快解決」影響雙邊關係的「緊迫問題」表明立場。中央社 ・ 37 分鐘前
太子集團建立全球犯罪網！律師嘆「現在抓的都是人頭」：幕後掌門人難抓
根據目前清查結果，遭查扣的不動產與財物包括：和平大苑豪宅11戶及48個車位（估值約38億1421萬元）、29輛高級進口車（總值超過8億5000萬元）、60個銀行帳戶（存款達2億3578萬元），以及仍在追回中的2輛豪車。相關人士共計25名被告遭拘提到案。律師陳君瑋對此案表示，儘管本次...CTWANT ・ 1 小時前
檢警調聯手重磅出擊 刑事局破獲太子集團陳姓主嫌在臺據點及相關成員 查扣豪宅名車案
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】美方前於114年10月8日針對陳姓主嫌主導之太子集團及共犯涉嫌在詐騙園區等地，從事 […]民眾日報 ・ 1 天前
鳳凰颱風凌晨轉中颱！氣象署估下週一發海警、下週二陸警
鳳凰颱風在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，中央氣象署預測它將在下週一到下週三（10日到12日）影響台灣，並預計在下週一發布海上颱風警報、下週二發布陸上警報。今天凌晨2時，鳳凰颱風增強為中度颱風，中心氣壓970百帕，中心位置在北緯12.2度，東經134度，即在菲律賓馬尼拉東方1430公里之處，也就自由時報 ・ 2 小時前