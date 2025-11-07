習近平會晤川普「笑瞇眼」照曝光 大陸網友全看不到

習近平笑開懷的照片釋出。（圖／白宮官網）

美中領袖日前於韓國釜山舉行峰會，白宮近日公布會晤現場照片，其中中國國家主席習近平罕見露出自然笑容，與過往嚴肅形象形成鮮明對比，成為國際輿論關注焦點。然而，這些照片卻未出現在中國國內媒體上，引發外界對中國領導人形象控管的再度關注。

根據《CNN》報導，習近平長年以沉穩、內斂姿態出現在公開場合，極少展現情緒。外界普遍認為，這與中國國營媒體對領導人形象的長期塑造有關，意圖維持其作為「莊重領袖」的既定印象，避免任何可能被解讀為削弱威信的畫面流出。

習近平罕見露出笑容。（圖／白宮官網）

在白宮釋出的會晤畫面中，可見習近平與美國總統川普隔桌而坐，川普手持一張卡片向他展示，雖卡片內容未揭露，但另一張畫面中，習近平眼睛瞇起、露出微笑，習近平身旁的外交部長王毅亦同場展現輕鬆神情。這些自然互動的瞬間，為觀察者提供了與中國官媒版本迥異的視角。

不僅如此，據《路透社》報導，亞太經合會（APEC）期間，習近平與韓國總統李在明的互動同樣顯得親切。李在明贈送圍棋棋盤作為禮物，習近平則回贈兩支小米手機。李在明打趣問「通訊安全如何？」習近平則笑言：「你可以檢查一下有沒有後門」，現場一度笑聲不斷，展現平易近人的一面。

這些互動雖在國際媒體廣泛流傳，卻未能在中國國內主流平台見到。外媒分析認為，這正反映中國對資訊流通與媒體內容進行高度審查的體系，領導人的言行與形象多經過官方層層篩選。任何偏離「官方敘事」的片段，都可能被排除於國內公眾視野之外。

習近平。（圖／白宮官網）

