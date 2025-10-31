習近平會晤高市早苗提台灣 籲日本恪守重要共識
（中央社台北31日電）中國國家主席習近平今天在韓國會見日本首相高市早苗。中國官媒指出，習近平表示，中方願與日方一同推進戰略互惠關係，致力構建建設性、穩定的中日關係，並希望日方恪守履行中日4個政治文件就歷史、台灣等重大原則問題作出的明確規定。
新華社報導，習近平今天下午在韓國慶州出席亞太經濟合作會議（APEC）第32次領導人非正式會議期間，應約會見高市早苗。
習近平表示，中日兩國一衣帶水，互為重要近鄰，推動中日關係長期健康穩定發展符合兩國人民和國際社會普遍期待。中方願與日方一道，按照中日4個政治文件確立的原則和方向，維護雙邊關係政治基礎，推進戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。
他強調，目前中日關係機遇和挑戰並存。希望日本新內閣樹立正確對中認知，珍視兩國老一輩政治家和各界人士為發展中日關係傾注的心血與努力，堅持中日和平、友好、合作的大方向。
習近平向高市早苗提出以下5點：
一是恪守重要共識。落實「全面推進戰略互惠關係」、「互為合作夥伴、互不構成威脅」、「以史為鑒、面向未來」等政治共識。恪守和履行中日4個政治文件就歷史、台灣等重大原則問題作出的明確規定，確保中日關係根基不受損、不動搖。「村山談話」深刻反省日本侵略歷史並向受害國道歉，這一精神值得弘揚。
二是堅持合作共贏。中共20屆四中全會擘畫了「十五五」中國發展藍圖，中日合作具有廣闊空間。中日可以加強高端製造、數位經濟、綠色發展、財政金融、醫療退休、第三方市場等方面合作，共同維護多邊貿易體制和產業鏈供應鏈穩定暢通。
三是促進民心相通。持續展開政府、政黨、立法機構等溝通，深化拓展人文和地方交流，改善國民感情。
四是加強多邊協作。秉持睦鄰友好、平等互利、互不干涉內政原則，實踐真正的多邊主義，推動構建亞太共同體。
五是妥善管控分歧。著眼大局、求同存異、聚同化異，避免讓矛盾分歧定義兩國關係。
新華社報導稱，高市早苗表示，中國是日本的重要鄰國，日中兩國對區域與世界和平及繁榮負有重大責任。日方願與中方保持高層交往，密切各層級交流，加強溝通、增進理解、促進合作，扎實推進兩國戰略互惠關係，構建建設性、穩定的日中關係。
報導還提到，「在台灣問題上」，高市早苗指出，日本將堅持1972年日中聯合聲明中的立場。
高市早苗則於會後向記者表示，她在會中對習近平提出包括尖閣諸島（釣魚台列嶼）在內的東海情勢、稀土出口管制，以及日本人在中國遭到拘押、儘早解除日本水產品與牛肉的進口限制等問題，並表達對中國在南海活動、香港及新疆維吾爾自治區情勢的深刻憂慮。
不過上述議題，中國官媒發布的新聞稿皆未提及。（編輯：楊昇儒/陳彥鈞）1141031
其他人也在看
吉岡里帆便當天天換口味
日本女神吉岡里帆日前為主演電影《九龍大眾浪漫》來到高雄電影節。該片在台灣取景，身為計畫控的她特別列了「美食清單」，想要吃遍每個想在台品嘗的食物，其中最愛豆花、酸菜白肉鍋與豆沙小籠包，也難忘早餐店蛋餅與飯糰。拍攝期間，劇組便當有7、8種口味，她還會記錄吃過哪些，下次就換不同種，笑曝，最難忘排骨便當的美味。中時新聞網 ・ 5 小時前
首會高市早苗 習近平點名台灣問題、提「村山談話」戰後道歉精神
大陸國家主席習近平31日下午，在韓國出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，與日本新任首相高市早苗舉行首次會晤。習近平...聯合新聞網 ・ 3 小時前
日相高市早苗將會習近平 分析稱「努力維持美日中外交平衡」
日本首相高市早苗，明（31）日將與大陸國家主席習近平會談。高市早苗的立場，一向被視為與中國大陸敵對，因此各方都在矚目，習近平這次會以什麼態度，對待高市早苗。日本媒體報導，高市早苗已經表示，高市將力爭與中廣新聞網 ・ 1 天前
高市早苗與習近平APEC場邊會談 喊話建立穩定關係
（中央社記者戴雅真東京31日專電）日本首相高市早苗與中國國家主席習近平今天在韓國慶州舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊，舉行約30分鐘的領袖會談，雙方皆喊話要建立穩定雙邊關係。會談前，高市早苗與習近平握手，高市露出稍顯拘謹的微笑，習近平則未露出笑容。中央社 ・ 16 小時前
坣娜得肺癌病逝！醫曝生前罹「這病」有關：器官恐提早衰退
針對坣娜曾提及患有紅斑性狼瘡一事，醫師姜冠宇在臉書發文說明，紅斑性狼瘡患者相較一般人，罹癌機率明顯偏高。綜合多篇研究，SLE病患的整體罹癌風險比約為1.1至1.6，尤以淋巴癌、肺癌及女性須特別注意的子宮頸癌為主。姜冠宇指出，導致罹癌風險升高的原因，與紅斑性狼瘡本身...CTWANT ・ 3 小時前
當街狂轟網紅鳳梨12槍！年輕男暗助槍手、幕後首腦藏匿逃亡…他再添一罪
網紅鳳梨（吳泓逸）今年7月跟妻子「歐菈」搭乘座車行經嘉義市博愛路二段時，遭不明人士騎車尾隨掃射12槍逃逸，雖無人受傷，恐嚇意味濃厚；檢警，追查謝姓槍手、陳姓幕後主使者在逃；負責接應、藏匿23歲張姓同夥，被檢方以藏匿人犯罪追加起訴，並裁定2萬元具保，限制住居、出境及出海。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
美參議員致函川普政府 請求協助大馬打擊美晶片走私至中國
（中央社華盛頓30日綜合外電報導）路透社報導，美國共和黨籍聯邦參議員柯頓今天致函美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），要求川普政府協助馬來西亞政府防止美國人工智慧（AI）晶片經由大馬走私到中國。中央社 ・ 10 小時前
等了好幾天終於回家了！金毛與主人重逢「哭著咬衣袖」 感人畫面網讚：太有靈性了
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導分離多日後重逢的那一刻，狗狗反應往往最惹人心疼。近日，有網友分享了一段影片，一隻金毛時隔多日在見到主人時「差點...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
林佳龍表態力挺林岱樺 沈富雄：他難道不怕賴清德嗎
民進黨2026高雄市長人選提名競爭激烈，外交部長林佳龍29日表態力挺正國會出身的民進黨立委林岱樺。前立委沈富雄表示，林佳龍難道不怕總統賴清德嗎？他想，這個林佳龍也想過了。中時新聞網 ・ 11 小時前
以哈停火3週仍衝突不斷 多國外長將商討應對措施
以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)10月10日宣布停火，為雙方持續2年的戰爭劃下句點。儘管如此，加薩走廊(Gaza Strip)仍不時傳出零星衝突。加薩衛生當局指出，以色列軍方今天(31日)連續第四天襲擊加薩，造成3人喪生，對脆弱的停火協議帶來考驗。 以色列聲稱致力於遵守停火協議，但根據加薩北部居民通報，以軍今天仍持續以大砲和槍枝進行攻擊。 以哈停火至今已經過3週，但衝突仍持續上演。28至29日期間，以色列以士兵遇襲身亡為由，對加薩進行報復性轟炸，造成104人死亡。 土耳其外長費丹(Hakan Fidan)今天(31日)表示，多國外長將於11月3日召開會議，討論加薩停火與組建維和部隊等後續事宜。中央廣播電台 ・ 11 小時前
富邦長春公開賽 鍾春興超級長春組奪冠 (圖)
2025富邦長春公開賽31日進行最終回合賽事，台灣長春職業高爾夫協會理事長呂崇標（右）頒贈超級長春組冠軍獎盃給地主好手鍾春興（左）。中央社 ・ 13 小時前
川普旋風亞洲行 為美國賺進逾28兆鉅額投資
川普旋風亞洲行 為美國賺進逾28兆鉅額投資EBC東森新聞 ・ 11 小時前
砂石車切過來 這邊車被撞旋轉180度 另一邊紅綠燈桿斷
10月31日桃園龜山與宜蘭蘇花改先後發生兩起砂石車事故，引發交通安全關注。在桃園龜山，一名71歲砂石車駕駛因未收放防塵網，導致右轉時扯斷紅綠燈桿並將紅綠燈載走，10分鐘後才返回現場。由於該路段禁止大車通行，駕駛不僅面臨罰款，還需賠償號誌桿費用。另一起事故發生在蘇花改東澳隧道出口，砂石車右轉切入車道時撞上小客車，造成小客車旋轉180度後卡在分隔島，所幸無人重傷TVBS新聞網 ・ 9 小時前
美國促G7協同行動 以非市場策略抗衡中國稀土壟斷
（中央社多倫多31日綜合外電報導）美國能源部長今天指出，七大工業國集團（G7）將須運用「非市場」策略來削弱中國在稀土生產的主導地位，並稱此為「戰略上的必要之舉」。中央社 ・ 6 小時前
加薩醫院：以色列再交還30具巴勒斯坦人遺體
（中央社加薩市31日綜合外電報導）加薩走廊地區一家醫院今天告訴法新社，以色列依據美國斡旋的停火計畫，再將30具巴勒斯坦人遺體送回加薩。中央社 ・ 16 小時前
養豬場違規餵廚餘 民進黨團批侯友宜防疫破功
（記者陳志仁／新北報導）台中非洲豬瘟的疫情引發全台關注，新北市泰山養豬場違規餵食廚餘問題，也成為民進黨團今（3 […]引新聞 ・ 14 小時前
川習未談台灣 中官媒解讀無聲勝有聲2／川習會落幕！ 貝森特：美中最快下週簽署貿易協議
美國總統川普與中國國家主席習近平昨（30日）在南韓釜山舉行長達1小時40分鐘的領袖會談，美國財政部長貝森特透露，雙方最快有望下週將簽署貿易協議，美中緊張局勢看似趨緩。不過，外媒分析認為，「川習會」表面和平底下卻暗藏洶湧，根本問題依舊未解。鏡新聞 ・ 20 小時前
海鮮控注意！台人愛吃的「２類水產」重金屬超標，吃錯部位恐加速罹癌
海鮮向來是國人餐桌上不可或缺的美味，富含豐富的蛋白質與多種營養素，深受大眾喜愛。然而，消費者權益保護基金會最新檢測發現，國人愛吃的旭蟹和丁香魚等水產存在重金屬超標問題，長期食用恐對健康造成威脅。對此，食尚玩家 ・ 4 天前
守護弱勢族群與高風險長者 臺東115年帶狀疱疹疫苗補助起跑
為了守護弱勢族群與高風險長者健康、落實預防醫學理念，臺東縣長饒慶鈴10月31日宣布，臺東縣正式於明(115)年啟動帶狀疱疹疫苗補助措施，展現公部門推動健康政策的決心。饒慶鈴表示，臺東縣政府重視長者的健康，俗稱「皮蛇」好發於50歲以上成年人，隨著人口老化與慢性疾病增加，帶狀疱疹的發生率逐年上升。感染後不僅會引起皮膚劇烈疼痛，還可能留下長期神經痛的後遺症，影響生活品質，接種疫苗可有效預防，但疫苗費用高昂，一劑疫苗約8千至9千5百元，使多數民眾卻步。為了降低弱勢族群及長輩的負擔，也降低帶狀疱疹造成的神經疼痛與不便，並提升民眾防護力及健康，縣府特別規劃115年推出疫苗補助方案，讓民眾能以更親民更便利的方式獲得免疫保護。衛生局說明，補助對象以50歲以上的低收及中低收入戶、65歲（原住民55歲）以上具有高風險因子（癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風溼性關節炎、人類免疫缺乏病毒感染、使用免疫抑制劑患者等）的族群接種疫苗，符合條件者可至衛生所完成接種，期盼減輕民眾負擔，提升接種意願。詳細補助標準與施打流程，將公布於縣府及衛生局官網，並同步於各鄉鎮衛生所公告。衛生局進一步指出，預防重於台灣好新聞 ・ 3 小時前
洪榮宏緊急送醫開刀！躺病床緊閉雙眼 粉絲刷留言幫集氣
62歲金曲歌王洪榮宏驚傳將動手術！他今（31日）在社群上曬出一張戴口罩、雙眼緊閉躺在病床上的照片，並留言：「預備心情；準備開刀」，未透露開刀原因，讓大批粉絲湧入留言區關心：「希望一切順利」、「祝福早日康復」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前