習近平會李在明 互提攜手捍衛二戰成果及堅持一中

（中央社記者呂佳蓉北京5日電）中國國家主席習近平今天傍晚在北京人民大會堂與到訪的韓國總統李在明舉行會談。根據新華社報導，習近平說，中韓要「攜手捍衛二戰勝利成果」及共同反對保護主義；李在明則說，韓方尊重中國核心利益和重大關切，堅持「一個中國」。

李在明訪中前夕，發生震驚國際的美國對委內瑞拉發動大規模攻擊，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，快速變化的國際局勢令外界也相當關注李在明此訪與習近平的會談內容，除涉及中韓關係外，李在明對台灣議題的表態與兩人對現今國際局勢發展的看法，也是關注焦點。

根據新華社報導，習近平表示，他與李在明已2次見面並實現互訪，體現對中韓關係的重視。中韓兩國長期堅持「以和為貴」、「和而不同」，超越社會制度和意識形態差異，相互成就、共同發展。

他說，雙方應延續這一傳統，不斷增進互信，尊重各自選擇的發展道路，照顧彼此核心利益和重大關切，堅持通過對話協商妥善解決分歧。

習近平提到，當前世界百年變局加速演進，國際形勢更加變亂交織。中韓在維護地區和平、促進全球發展方面「肩負重要責任，有廣泛利益交集」。

他又說，80多年前，中韓兩國付出巨大民族犧牲，贏得抗擊日本軍國主義的勝利。今天更應「攜手捍衛二戰勝利成果」，守護東北亞和平穩定。作為經濟全球化的受益者，中韓要「共同反對保護主義，踐行真正的多邊主義」。

根據中方訊息，李在明表示，韓中曾共同抗擊日本軍國主義侵略，韓方感謝中方對韓國在中獨立運動舊址的保護。韓方高度重視對中關係，願以新的一年首次「元首外交」為契機，鞏固韓中關係全面恢復發展勢頭，求同存異，深化韓中戰略合作夥伴關係，共同開闢兩國關係發展新局面。

他宣稱，韓方尊重中國核心利益和重大關切，堅持「一個中國」。韓方願與中方加強多邊協調，為世界繁榮發展作出貢獻。他並預祝中國主辦今年亞太經濟合作會議（APEC）峰會取得成功。

會談後，雙方共同見證簽署科技創新、生態環境、交通運輸、經貿合作等領域15份合作文件。當晚，習近平與其夫人彭麗媛在人民大會堂金色大廳為李在明夫婦舉行歡迎宴會。

李在明在4日下午飛抵北京，展開為期4天3夜的國是訪問。（編輯：邱國強）1150105