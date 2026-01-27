習近平會見芬蘭總理 盼推動中歐關係發展

（中央社記者張淑伶上海27日電）中國國家主席習近平今天在北京會見到訪的芬蘭總理歐爾波時說，應對世界風險挑戰，大國要帶頭「講平等、講法治、講合作、講誠信」，並希望芬蘭為推動中歐關係發展發揮建設性作用。

新華社報導，習近平27日會見歐爾波（Petteri Orpo）時，不點名地表示，當今世界面臨多重風險挑戰，國際社會需要攜手應對，大國尤其要帶頭講平等、講法治、講合作、講誠信。中方願和芬方一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，共同應對全球性挑戰，推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

他說，中歐是夥伴不是對手，雙方合作大於競爭、共識大於分歧。希望芬蘭為推動中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。

習近平說，中芬要深化互利合作，在能源轉型、循環經濟、農林產業、科技創新等領域打造更多合作成果。他歡迎芬蘭企業到中國市場的「大海」來「暢游」，提升全球競爭力，並表示「芬蘭是冰雪強國，中國也已是冰雪大國」，雙方要加強交流合作，延續冰雪友誼。

據報導，歐爾波說，芬蘭企業對到中國合作抱有強烈興趣。芬方願和中方落實兩國元首達成的重要共識，密切高層往來，深化貿易、投資、數位經濟、清潔能源、農業等領域務實合作。

他說，芬方奉行「一個中國」政策。他讚賞「中國在國際事務中發揮重要建設性作用」，願和中方加強溝通協調，共同維護世界和平穩定。歐中關係保持建設性發展十分重要，芬蘭主張歐洲戰略自主，支持自由貿易，願為歐中妥善解決貿易摩擦問題、推動關係健康發展發揮積極作用。

在美國總統川普與傳統歐洲盟友因烏克蘭、格陵蘭、北約等問題關係緊繃之際，陸續有歐洲國家領導人訪問中國。歐爾波25至28日到中國訪問。英國首相施凱爾（Keir Starmer）據外媒報導將於當地時間27日飛往中國，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）預計下月前往中國。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則是在去年12月初訪中。（編輯：陳鎧妤）1150127