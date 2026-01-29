習近平會見英國首相施凱爾 會談內容一次看

習近平會見英國首相施凱爾。（圖／翻攝自新華社）





中國國家主席習近平今（29日）在「北京人民大會堂」會見英國首相施凱爾施凱爾（Keir Starmer），雙方同意中英要發展長期穩定的全面策略夥伴關係。習近平強調，強權政治甚囂塵上，大國尤其要帶頭，否則就會退回叢林世界。施凱爾這次訪中，則是率領60多位英國重要工商、文化界代表，強調要在各領域保持滅切合作。

根據《新華社》報導，習近平指出，當前國際局勢變亂交織，中英身為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，無論是維護世界和平穩定，或是促進兩國經濟民生，都需要加強對話和合作。

習近平表示，中方願同英方秉持大歷史觀，超越分歧、相互尊重，把中英合作「大有可為」的潛力轉化成「大有作為」的實績，為中英關係與合作開新局，既造福兩國人民，也惠及世界。

習近平說，互信是國與國關係行穩致遠的基礎，中國始終堅持走和平發展道路，從未主動挑起過一場戰爭，從未侵占別國一寸土地，中國無論如何發展壯大都不會對其他國家構成威脅，中國的文化傳統是「以和為貴」，追求的是「和而不同」，中英經貿合作的本質是互利共贏。

習近平強調，一段時間以來，單邊主義、保護主義、強權政治甚囂塵上，國際秩序受到嚴重衝擊。國際法只有在各國都遵守時才真正有效，大國尤其要帶頭，否則就會退回叢林世界，中英都支持多邊主義和自由貿易，應共同倡議和實踐真正的多邊主義，推動建構更公正合理的全球治理體系，實現平等有序的多極化和普惠包容的全球化。

施凱爾表示，代表英國國王查爾斯三世（Charles III）向習近平轉達問候之意，英中是世界重要經濟體和聯合國安理會常任理事國，在當前動盪脆弱的國際形勢下，英方本著相互尊重、相互信任精神同中方建立長期穩定的全面戰略夥伴關係至關重要。英方在台灣問題上長期奉行的政策沒有改變，也不會改變。

施凱爾說，英方願與中方保持高層交往，密切對話交流，加強貿易、投資、金融、環保等各領域合作，協助彼此經濟成長，為兩國人民帶來福祉，人民交往越密切，越有利於增進了解，英方願同中方共同推動兩國立法機構等各界加強交往。

施凱爾提到，香港繁榮穩定符合兩國共同利益，英方樂見香港成為英中之間獨特的重要橋樑。中國在國際事務中發揮關鍵作用，英方願同中方就應對氣候變遷等全球挑戰加強合作，共同維護世界和平與穩定。

