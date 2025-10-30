習近平會配合川普限制俄羅斯石油？川習會還會談什麼

美國總統川普與中國國家主席習近平將於10月30日在南韓釜山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間舉行高風險雙邊會談。這將是川普重返白宮後，兩人首次面對面會晤，象徵美中關係在緊張與對抗中尋求重新定位。會議目前已登場（美國東岸時間為10月29日晚間），外界預料雙方將就貿易、科技、能源與安全等多項爭議議題展開談判。



川普在會前表達對談判結果的樂觀態度，強調美國願意在公平貿易與國家安全基礎上尋求「實質協議」。然而，中方官員則對能否快速突破持審慎態度。從農產品出口到高科技供應鏈，美中之間的經濟交鋒，將再度成為全球市場關注焦點。

農業焦點：美國黃豆重回中國市場仍存變數



自川普政府對中國商品課徵高額關稅後，中國以暫停採購美國黃豆作為報復，轉向南美市場進口，導致美國農業出口受到嚴重衝擊。過去中國是美國黃豆的最大買家，如今這一市場關係陷入冰封。

根據《路透社》報導，在川習會前夕，一家中國國營企業數月來首次推進採購美國黃豆，顯示北京可能釋出善意。但貿易消息人士指出，中國目前已與巴西等國建立穩定供應鏈，短期內對美國黃豆的需求不太可能大幅回升。此一變化讓美國中西部農民憂心，若協議無法落實，他們在收成旺季恐難找到替代買家，造成經濟損失。

毒品議題：川普要求中國加強管控芬太尼前驅物



芬太尼問題也預料成為會談焦點之一。川普日前表態，若中國同意加強打擊用於製造芬太尼的前驅化學物質出口，美方願意調降部分中國商品的關稅。

芬太尼是一種高效合成類鴉片，被認為是美國藥物過量死亡的主因。川普政府今年稍早以「毒品國安威脅」為由，對中國、加拿大與墨西哥課徵20%關稅，指控這些國家在化學原料流通管控上未盡責任。白宮官員透露，若北京願提出具體執法措施，美方可能放寬部分限制，為雙方關係釋出緩和信號。

科技戰升級：稀土供應鏈成關鍵戰場



中國近期宣布對稀土出口實施更嚴格管制，進一步加劇科技戰緊張。根據美國地質調查局（USGS）資料，2024年中國生產了27萬噸稀土，占全球供應主導地位，並擁有約4400萬噸儲量。稀土是智慧型手機、電動車電池、軍用雷達與導彈等高科技產業的核心原料。

美國與澳洲為回應此舉，宣布共同投資20億美元（各出資10億），用於新礦場與加工設施建設，加速供應鏈多元化。川普政府內部人士指出，這項合作被視為「戰略性對沖」，旨在減少對中國的關鍵原料依賴。

能源與制裁：中俄石油合作遭美方施壓



在能源領域，川普政府上週對俄羅斯主要石油公司祭出新制裁，指控其持續資助俄烏戰爭。制裁新規要求包括中國、印度在內的能源進口國，必須於11月1日前停止與俄羅斯石油企業交易，否則將喪失使用西方金融系統的權利。

消息人士透露，中國國有企業如中石油、中石化、中海油與振華石油已暫時中止採購俄羅斯海運石油，以觀察美中會談結果。此舉可能重塑全球能源流向，也為川習會增添談判籌碼。

科技與安全交叉點：TikTok交易成政治象徵



短影音平台TikTok的命運也將在此次峰會上受到矚目。川普政府正在推動一項約140億美元的交易，使TikTok的美國業務自母公司字節跳動中分離。川普上月簽署行政命令為該交易開綠燈，但雙方仍需就監管與資料安全機制達成共識。

美國國會去年通過的《外國控制應用程式法》要求，所有受中國等敵對政權影響的應用程式，必須脫離外資控股才能在美國運作。該法於2025年1月19日正式生效，並在川普上任後獲得多次延期，以確保交易順利完成。TikTok案被視為測試川普政府「經濟安全新秩序」的重要指標，也將成為美中科技角力的象徵之一。



