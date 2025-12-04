習近平會馬克宏 聚焦歐中合作與俄烏議題

（中央社記者呂佳蓉北京4日電）中國國家主席習近平今天與法國總統馬克宏舉行會談。根據中國官媒央視新聞報導，雙方會談觸及議題包含歐中貿易合作與俄烏戰爭議題，儘管未直接提及有關日本首相高市早苗相關的台灣議題言論，但習近平表示，中法要在彼此核心利益與重大關切問題上相互理解與支持。

根據中國官媒央視新聞訊息，馬克宏（Emmanuel Macron）表示，法國堅定奉行一個中國政策，願與中方促進相互投資、加強經貿等合作。

馬克宏昨天下午抵達北京，由中國國務委員兼外交部長王毅接機。今天上午，習近平為到北京進行國是訪問的馬克宏舉行歡迎儀式，之後雙方舉行會晤，並共同出席合作文件簽字儀式、共同會見記者。

馬克宏此次訪中，正值歐中貿易摩擦、日中關係惡化，以及俄烏戰爭進行談判之際，外界自然關注雙方會談內容是否會觸及上述議題。

根據中方訊息，習近平強調，中法要在彼此核心利益和重大關切問題上相互理解和支持，維護好中法關係的政治基礎。

他又說，中法要鞏固航空、航天、核能等傳統領域合作，挖掘綠色經濟、數字經濟、生物醫藥、人工智慧、新能源等領域合作潛力。中方願進口更多法國優質產品，歡迎更多法國企業到中發展，也希望法方為中國企業提供公平環境和穩定預期。

習近平也談及中歐關係，表示各國產供鏈深度互嵌，開放合作帶來機遇發展，「脫鉤斷鏈」意味著自我封閉。保護主義不能解決世界產業結構調整的問題，反而將惡化國際貿易環境。中歐雙方應該堅持夥伴關係定位，秉持開放態度推進合作，確保中歐關係沿著獨立自主、合作共贏的正確軌道發展。

馬克宏說，法方重視對中關係，堅定奉行一個中國政策。願與中方促進相互投資，加強經貿、可再生能源等領域合作。法方歡迎中國企業更多赴法投資，願提供公平、非歧視營商環境。法方致力於推動歐中關係健康穩定發展，認為歐中應堅持對話合作，歐中應實現戰略自主。

雙方還就俄烏戰爭議題交換意見。習近平表示，中方支持一切有利於和平的努力，將繼續以自身的方式為危機政治解決發揮建設性作用。中方支持歐洲國家發揮應有作用，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

會談後，兩國元首共同見證簽署核能、農食、教育、生態環境等領域多項合作文件。

這是馬克宏2017年執政以來第4次對中國進行國是訪問，也是去年習近平在中法建交60週年之際對法國進行國是訪問的回訪。

路透社此前報導分析，馬克宏還要特別注意避免重蹈2023年訪中時的覆轍，當時他在回程飛機上的一段關於台灣的言論引發了美國的強烈反應。研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）資深顧問巴爾金（Noah Barkin）指出，馬克宏這次將更加謹慎。

馬克宏當時呼籲歐盟應實施戰略自主，不該為台灣捲入美中衝突，並稱歐盟可以成為與美、中並駕齊驅的「第三極」。（編輯：陳鎧妤）1141204