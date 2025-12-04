習近平會馬克宏 聚焦烏俄戰爭與貿易合作

記者施欣妤／綜合報導

法國總統馬克宏訪問中國大陸，4日與中共領導人習近平會面，2人討論烏俄戰爭，以及法「中」貿易合作等議題。

馬克宏3日赴「中」展開為期3天訪問，與習近平4日在北京人民大會堂舉辦會談，2人針對終結烏俄戰爭、全球經濟失衡等問題進行廣泛討論。馬克宏表示，「有時我們之間會有分歧，但為了更大利益，我們有責任克服這些分歧」，提到烏俄戰爭問題時，他則強調法「中」合作至關重要。

這是馬克宏2017年就任總統以來，第4度訪「中」，而此前他在巴黎會見烏克蘭總統澤倫斯基；由於美國所斡旋的烏俄停火協議內容分歧仍大，馬克宏也藉此呼籲北京當局向俄羅斯施壓，推動烏俄盡速達成停火。

馬克宏此行率領龐大法國企業代表團同行，表示願與「中」方促進相互投資，加強經貿、可再生能源等領域合作。外媒分析指出，馬克宏此行訪問目的是在對「中」競爭與依賴中取得平衡。