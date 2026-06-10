國際中心／李明融報導

中共領導人習近平於 6 月 8 日、9 日前往北韓進行國事訪問，這是他自 2019 年以來時隔 7 年再次出訪平壤，與北韓最高領導人金正恩的戰略互動備受全球各界關注。然而，比起雙方在外交上的會談，北韓官媒《朝中社》罕見曝光的一組官方照片更意外引爆焦點！照片中的習近平首度以過去幾乎不曾公開的「眼鏡造型」亮相，前所未見的全新面貌不僅震撼國際，更讓日本媒體直呼「相當罕見」，引發外界強烈猜測。

廣告 廣告

習近平有老花？北韓官媒罕見公開「新造型照片」日媒驚訝反應曝光

習近平前往北韓進行國事訪問，時隔 7 年再次出訪平壤。（圖／美聯社影像）

觀賞表演首戴細框眼鏡 外媒推測72歲國家元首已現老花





根據北韓官媒《朝鮮中央通信社》 9 日公開的最新照片，習近平當晚在金正恩與夫人李雪主的陪同下，於平壤體育館共同觀賞盛大演出。引人注目的是，台下的習近平身著正裝，臉上卻配戴了一副過去極少露面的「細框眼鏡」，身旁的夫人彭麗媛也同樣配戴起粗框款式，夫妻倆的眼鏡新造型與過往大眾熟悉的形象截然不同。對此，日本媒體《時事通信》特別進行分析報導，指出指出現年 72 歲的習近平與 63 歲的彭麗媛，很可能是因為年年紀增長、不敵歲月摧殘，視力逐漸受到老花或近視等影響，才需要眼鏡的輔助。

習近平有老花？北韓官媒罕見公開「新造型照片」日媒驚訝反應曝光

《朝鮮中央通信社》公開習近平最新照片，只見他戴上眼鏡連日媒也直呼罕見。（圖／美聯社影像）





中國官媒神隱「四眼造型」 健康視為國家機密意外遭北韓外流





有趣的是，這場兩國高峰會也意外揭露了中朝兩國媒體在審查上的落差。在中國官方媒體如新華社、中央電視台（CCTV）及外交部官網的報導中，所有畫面與照片都經過精心挑選，完全刻意避開了習近平戴眼鏡的鏡頭，只呈現他沒戴眼鏡的威嚴形象。日媒指出，由於中國高層領導人的生理健康狀況，向來在中國境內被視為「高度敏感的國家機密」，因此官方通常會嚴格審查、避免公開任何可能顯露老態的畫面。未料這次北韓方面竟毫不避諱地將「四眼總書記」的清晰照片公諸於世，究竟是北韓編輯大意疏漏、還是另有政治動機，已在國際間引發高度揣測。

原文出處：習近平有老花？北韓官媒罕見公開「新造型照片」日媒驚訝反應曝光

更多民視新聞報導

黃仁勳兆元宴大老「電梯激吻網紅」！勝宏科技股價閃崩

英外交大臣出訪北京！會談提到「台灣議題」最新立場曝

印度男瘋狂迷戀人妻！竟拐殺1歲童「34秒重摔8次」

