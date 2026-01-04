習近平朋友清零中！馬杜洛遭活捉 媒體人：「疑美論」徹底破功

即時中心／綜合報導

美軍對委內瑞拉發動空襲，並成功逮捕總統馬杜洛及其夫人，將兩人遣送美國接受審判，消息曝光後，引發國際關注。對此，媒體人詹凌瑀今（4）日在臉書表示，過去國內部分聲音批評美國不可靠，但此次事件顯示美國行動力強，直接打擊與中國關係密切的馬杜洛政權，凸顯川普政府「拔丁抽樁」策略，也讓中國在國際上的盟友面臨壓力。詹凌瑀分析，這顯示美國仍是全球強權，台灣站對邊即可觀察局勢發展。

美國總統川普在台灣時間3日下令對委內瑞拉發動空襲，隨後在社群平台宣布，美軍已成功控制並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人，並將兩人送離委內瑞拉。川普也親自證實，馬杜洛夫婦已被遣送至美國，後續將在美國接受司法審判。消息曝光後，國際社會高度關注。

對此，媒體人詹凌瑀今日在臉書發文直言：「疑美論者，臉腫不腫？」他回顧，過去一段時間，國內部分藍營名嘴與政壇人士不斷宣稱「川普是生意人，會把台灣賣掉」、「美國不可信，台灣只是棄子」、「東昇西降，美國已經衰弱」，試圖營造美國不會出手、盟友靠不住的氛圍。

詹凌瑀指出，如今現實卻狠狠打臉這套論述。委內瑞拉長年陷入經濟崩潰、民不聊生，馬杜洛政權與中國關係密切，被外界視為中共在拉丁美洲的重要支點，卻在短時間內遭美軍直接「打包」帶回美國受審，「這叫衰弱嗎？這叫棄子嗎？這分明是強勢回歸。」他形容，這一拳表面打在馬杜洛身上，真正感到疼痛的，恐怕是習近平。

接著，詹凌瑀分析，川普政府目前採取的是高強度的「拔丁抽樁」策略。中國近年透過所謂「戰狼外交」，拉攏多個威權或邊緣國家作為資金、資源與政治支撐的外圍盟友，美國過去或許顧及程序與國際觀感，如今卻轉為直接出手。他點名，敘利亞阿塞德政權受挫、哈瑪斯恐怖組織遭重創，現在連拉丁美洲的「釘子戶」馬杜洛也被拔除，「下一個會是伊朗嗎？」。

同時，詹凌瑀直言，這起事件至少傳達兩個訊號。第一，「疑美論」徹底破功，美國不但沒有退縮，反而行動力與打擊力更為明確；第二， 習近平的「朋友圈」正在清零，中共引以為傲的「南方國家」盟友，現在一個個瑟瑟發抖。北京如今陷入進退兩難，救不了盟友，也不敢與美國正面衝突。

最後，詹凌瑀形容「現在的中國，就像是被剝光羽翼的禿鷹」，彷彿失去外圍保護傘，只能在內部高喊國力強盛。馬杜洛只是前菜，當中國資金鏈、供應鏈接連被切斷，真正的壓力才會全面浮現。她也呼籲，台灣社會應看清國際現實，別再輕信「美國不管台灣」的說法。









