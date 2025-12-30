習近平未告知發動對台軍演 川普：不擔心、我們交情很好

大陸解放軍29日起發動對台軍演「正義使命-2025」，引發國際關注。外界分析北京的舉動是被美國對台軍售激怒，美國總統川普對此表示，他並不擔心台海情勢，更強調他與習近平交情很好。

川普稱不擔心大陸發動的對台軍演。（圖／美聯社）

據BBC報導，川普對北京發動的軍事演習並不擔心，他29日在記者會上表示，「我和習近平主席關係很好，他沒有跟我提起過（演習的事）。我當然看到了，我一點也不擔心。他們在那個區域已經進行了20年的海軍演習」。

解放軍預計在30日在台海週邊五個海域和空域舉行軍事演習，進行10小時的實彈射擊。負責台灣海峽的東部戰區司令部表示，已部署驅逐艦、護衛艦和戰鬥轟炸機，以測試軍隊的「海空協同作戰」和「一體化遏制能力」。

廣告 廣告

大陸軍方稱，這次軍事演習模擬佔領和封鎖台灣島內關鍵區域，旨在警告「台獨分裂勢力」和「外部干涉」。

北京當局發動對台軍演「正義使命-2025」。（圖／翻攝自微博＠中國軍號）

BBC報導指出，儘管川普淡化了北京正在進行的軍事演習，但美國政府最近宣布了一項價值110億美元（約3,455億元新台幣）的對台軍售計劃，其中包括先進的火箭發射器、自行榴彈砲和各種飛彈。

美國雖與北京保持正式外交關係，且幾十年來一直小心翼翼地維繫；但美國仍然是台灣的強大盟友，也是台灣最大的武器供應國。

中國大陸對這筆軍售進行了反擊，不但發動軍事演習，還對多家美國國防企業實施了制裁。大陸外交部也表示，任何企圖「利用台灣遏制中國」的行徑都「絕對不會得逞」。

延伸閱讀

面對史無前例兩大國難 游盈隆呼籲賴清德：讓大罷免落幕

陸今繼續對台軍演！ 股匯市添變數 工商界焦慮