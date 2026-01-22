習近平權力鬆動？他爆和紅色家族對抗：中共高層全被抓

國際中心／張予柔報導



中共20日舉行省部級主要領導幹部研討班，中央總書記習近平出席並發表重要談話，但多名政治局委員未出席引發外界關注。據官方媒體報導，中央軍委副主席張又俠、中央組織部長石泰峰、前新疆書記馬興瑞，以及國務院副總理何立峰未到場，其中何立峰因出國訪問缺席，其餘3人原因不明。值得注意的是，中央軍委委員劉振立也缺席。對此，旅美時事評論員蔡慎坤今（22）日爆料，張又俠和其家人已被抓。





習近平權力鬆動警訊？他爆和「紅色家族對抗」：中共軍方高層接連消失

旅美評論員蔡慎坤爆料，多名中共軍方高層疑遭帶走，若消息屬實，恐牽動中共權力結構出現重大變化。（圖／翻攝自Ｘ）

連環缺席引關注，中共軍中權力版圖生變？

旅美時事評論員蔡慎坤於22日指出，最新消息顯示張又俠、劉振立及鍾紹軍疑似被抓，其中張又俠的全家亦在其中。他表示，張又俠不僅缺席此次省部級研討班，也缺席原定的國防大學年度活動，連原副總參謀長隗福臨上將去世的送花圈安排都出現臨時變動。蔡慎坤還指出，有關張又俠被抓的傳聞持續流傳，甚至牽涉軍方特勤人員與紅色家族的動態，若消息屬實，將意味著中共高層內部權力結構可能出現重大變化。

廣告 廣告

習近平權力鬆動警訊？他爆和「紅色家族對抗」：中共軍方高層接連消失

蔡慎坤分析，若張又俠被捕屬實，恐顯示習近平與紅色家族之間的對抗進入關鍵階段，中共高層權力結構面臨新一波變動。（圖／翻攝自微博）

紅色家族若反制 習近平親信勢力面臨考驗

此外，蔡慎坤分析，若張又俠被捕屬實，將可能反映習近平與紅色家族之間的對抗進入關鍵階段。他指出，紅色家族若在重要節點聯手反制，習近平親信團隊的勢力將面臨考驗，未來中共高層的政治局勢將充滿變數，習近平的一群親信估計沒有多少人敢抵抗到底。









原文出處：習近平權力鬆動警訊？他爆和「紅色家族對抗」：中共軍方高層接連消失

更多民視新聞報導

余祥銓愛妻痛失至親！曬祖孫互動照淚別：世界最棒阿嬤

前空服員「騙飛」4年獲百張免費機票！專家曝可能原因

韓女團成員被逼看激戰片學舞！MV出現「死庫水開M字腿」造型

