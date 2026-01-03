習近平死亡之握再發威？馬杜洛剛握手完就遭川普空襲生擒「名單+1」

國際中心／綜合報導

先前習近平（右）與委內瑞拉總統馬杜洛（左）握手，如今馬杜洛被美國抓走。（圖／翻攝自新華社）

美國總統川普於當地時間3日下令空襲委內瑞拉，並成功生擒總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦押送出境。此事引發國際熱議，因馬杜洛去年5月才在莫斯科與中國國家主席習近平會晤並開心握手，網友盤點發現，繼尼泊爾與孟加拉總理後，馬杜洛成為又一位見過習近平後倒台的「一帶一路」國家領袖，令「死亡之握」魔咒傳說甚囂塵上。

內瑞拉首都卡拉卡斯於當地時間3日凌晨爆發連環巨響，委國政府隨後緊急發布聲明，指控美軍於黎明前針對首都及另外3個州發動大規模空襲。面對突襲，委內瑞拉當局已宣布全國進入「緊急狀態」。美國總統川普隨後在社群平台「Truth Social」發文證實，這是由他親自下令的軍事行動，目標直指委國軍方核心，並宣佈已成功與執法部門合作抓獲馬杜洛及其夫人，目前已將2人遣送出境。

習近平（右）與尼泊爾總理奧利（左）握手，如今奧利被迫下台。（圖／翻攝自新華社）

習近平（右）與孟加拉總理哈希納（左）握手，如今哈希納逃亡印度。（圖／翻攝自新華社）

隨著馬杜洛淪為階下囚，外界焦點意外轉向他與中國的盟友關係。據《中國共產黨新聞網》資料顯示，馬杜洛曾於2025年5月10日在莫斯科出席「蘇聯偉大衛國戰爭勝利80週年」慶典期間，與習近平進行會晤。當時習近平強調中委2國結下「鐵桿友誼」，馬杜洛也熱情回應中國是「偉大的朋友」，雙方更宣示要加強「全天候戰略伙伴關係」，當時雙方握手的畫面還歷歷在目。

然而，這場會晤如今被網友戲稱為習近平的「死亡之握」名單再添一筆。外界對比發現，此前尼泊爾總理奧利（Khadga Prasad Oli）及孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina），皆是在與習近平密切互動後不久，政權便遭遇動盪而倒台或被迫流亡。值得注意的是，這些國家均為中國「一帶一路」倡議的參與國。

