習近平死亡之握！這3國領導人 1個遭判死、1個政府倒台、1個被美國抓

國際中心／倪譽瑋報導

先前習近平（右）與委內瑞拉總統馬杜洛（左）握手，如今馬杜洛被美國抓走。（圖／翻攝自新華社）

中國國家主席習近平曾會見友邦領導人，雙方握手致意。然而有3國家似乎遭遇「死亡之握」，見完習近平沒多久便碰上變故，孟加拉總理哈希娜（Sheikh Hasina）被戰爭法庭判死，人逃往印度；尼泊爾總理奧利（Khadga Prasad Oli）在人民的罵聲中下台；委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）被美國抓走。

習近平「死亡之握」 孟加拉總理哈希娜涉暴力鎮壓逃亡

回顧習近平「死亡之握」歷程，2024年7月哈希納到北京人民大會堂拜訪習近平，習近平指出，中國和孟加拉是相知相交的友好近鄰，建交以來，兩國始終相互尊重，願以建交50週年為契機，深化高質量共建「一帶一路」。當時兩人握了手，宣示中孟關係提升為全面戰略夥伴。

同時，2024年7月、8月的孟加拉爆發學運，當地民眾對公務員職缺配額制度表示不滿，而後迅速擴散成要求哈希納下台的「全國性反政府運動」，國家出動鎮壓，最終死亡約1400人。事後哈希納被孟加拉國際戰犯法庭判處死刑，目前人已逃到印度。

習近平（右）與孟加拉總理哈希納（左）握手，如今哈希納逃亡印度。（圖／翻攝自新華社）

握手宣示與中國深化合作 尼泊爾總理奧利政府垮台

2025年8月，奧利赴中出席上海合作組織峰會，習近平表示，中國和尼泊爾是山水相連、世代友善的鄰邦，中尼高品質共建「一帶一路」穩步推進，未來會繼續深化互利合作，加強口岸、公路、電網、航空、通訊等互聯互通。奧利則說，與中國合作促進了尼泊爾經濟、社會發展，國家支持中國提出的全球倡議，最後兩人也握手了。

2025年9月，尼泊爾首都加德滿都爆發大規模示威，抗議最初源於政府封鎖Facebook、X（前Twitter）、YouTube等多個社群平台，大批青年走上街頭、反對言論審查，約有數十人死於當局鎮壓。最終奧利在全國人民的罵聲中下台，臨時政府由前首席女性大法官、任內嚴打貪污的卡爾基（Sushila Karki）暫為領導。

習近平（右）與尼泊爾總理奧利（左）握手，如今奧利被迫下台。（圖／翻攝自新華社）

握手感謝中國護主權 委內瑞拉總統馬杜洛被美國抓走

2025年5月，習近平在莫斯科出席紀念「蘇聯偉大衛國戰爭勝利80週年」慶典期間會見馬杜洛，習近平指出，兩國是相互信賴、共同發展的好夥伴，持續推動中委命運共同體建設，兩人握了手。當時馬杜洛也說，中國是委內瑞拉偉大的朋友，感謝中方維護委國主權、提供無私協助。

2026年1月，美國為打擊「毒品恐怖主義」，派遣美軍對委內瑞拉首都（Caracas）展開攻擊，鎖定機場、軍事指揮中心等重要設施；攻擊行動後，美國總統川普表示，馬杜洛及其妻子西莉亞（Cilia Flores）已遭美國逮捕，並搭乘專機飛抵佛羅里達州。

