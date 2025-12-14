習近平比不上毛澤東—關於中國電影《芳華》熱議文革的餘波

中國電影《芳華》在2017年上映，馮小剛執導，該片根據嚴歌苓同名小說改編，講述中國文革時代文工團的故事。圖／劇照翻攝豆瓣電影網

顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書

近日，大陸網上突冒起一陣有關馮小剛影片《芳華》的輿論風潮，很多網民對文革話題突然大感興趣，紛紛就不同角度熱烈回應，熱鬧一時。《芳華》是文革背景，但它與文革若即若離，只看這齣電影，根本摸不到文革的門道。

網民的熱烈回應只是借題發揮，各取所需，「以古諷今」，略表心跡而已。當然，各人所取角度不同，懷抱也有異，但借《芳華》之軀殼，聊寄一腔鬱悶之氣，這卻是相同的。

有人因此擔心文革會不會重來，有人因此斷言文革沒有結束，有人指責是年輕人不懂文革胡思亂想，有人則希望文革式的亂世帶來生機。

廣告 廣告

文革有幾個重要的標誌性特徵，一是毛澤東始終掌控全局，二是各級黨政機關被摧毀，幾乎所有幹部都被罷免，三是紅衛兵為起點的群眾對立及武鬥，四是國民經濟大破壞，五是老毛發明的三結合革命委員會，六是無法無天，「大亂達到大治」，七是黨內權鬥登峰造極，老毛孤老以終，八是老鄧收拾殘局，改革開放救黨。

以上述八個要點去看《芳華》，影片連文革的皮毛都沒有摸到。文革不是偶然的，是之前多次政治運動的延續，除了老毛，任何人想搞文革都搞不起來。文革全過程，全部寄托在老毛登峰造極的地位之上，老毛一句頂一萬句，工農商學兵都只聽他的，所以全國各級政府都崩潰了，但中共沒有崩潰，自始至終，老毛憑個人好惡，仍舊可以撬動世界。

老毛憑什麼做得到？就憑中共建政以來，中共最高層劉少奇周恩來們對他無限度的吹捧，把他塑造成神一般的存在。老毛就憑他巨大的威望號令全國，指哪裡打哪裡，沒有人不服，沒有人不從，全黨全軍全民都發癲，直至他最後把自己也搞死了。

毛澤東發動文化大革命，很大部分靠著是自己的領袖魅力，圖為2021年9月12日，中國寧夏銀川市鎮北堡西部影城中的周家集文革大院。圖 ／東方IC、AI編輯

習近平強調，不能以前三十年否定後三十年，也不能以後三十年否定前三十年，也就是說，中共七十多年執政，從頭到尾都是正確的，文革也無可厚非，這是習近平紅衛兵魔障的殘餘。以習近平的身世，永遠也達不到老毛那樣潑天的威望，今日若習近平要搞文革，全中國沒有多少人聽他的話，照他的指示辦事，他如發神經搞一場文革，必定先搞死自己。

老毛發動文革，初衷是和尚打傘無法無天，等到把天下搞亂了，他又說大亂達到大治，可以說他都做到了，雖然大治並不是真的「治」，而是把國家的破洞用紙糊起來，勉強擋風而已。習近平連這事也做不到，他哪裡有膽去搞文革？

說到底，大陸網民借文革各抒懷抱，只是對現實社會不滿，各取所需，以文革為寄托，抒發各自難言的政治訴求而已。文革初，民眾打倒各級政府，把官員抓出來鬥，黨官成了階下囚，死的死殘的殘，民眾對政府的不滿淋漓盡致地發洩出來。這種場景，令今日對現實不滿的網民，充滿渲洩政治反抗情緒的想像。

文革中，紅衛兵和工農群眾組織，掌握了地方上的權力，他們依據老毛的片言隻語，對地方管治有充份發言權。這使今日的網民們，對此也產生某種想當然的期望，以為文革一來，官員倒台，民眾「話事」，好日子就來了。

文革後期，老毛發明三結合領導班子，由軍代表﹑老幹部和群眾組織代表「三結合」組成革命委員會。這個新的權力機構，取代中共建政以來單一的黨幹抓權的形式，老毛目的是使基層民眾的要求上達執政團隊，避免官員搞修正主義脫離群眾。

老毛這一閉門造車的發明，完全是出於農民式的空想，現實最終是對他最大的諷刺。在中共體制內，民眾的利益訴求，永遠上不到地方政府的議事日程，「三結合班子」裡的群眾代表，因為缺乏社會監督，最終仍蛻變成官僚一個。政府行政仍舊由少數人拍板，只是這個班子換了一些人而已，制度的缺陷一仍舊慣。

《芳華》幾乎不表現文革，《芳華》也看不到文革的來龍去脈蛛絲馬跡，只是被網民拿來借題發揮，希望以非常手段去搗毀這個人心思變的世道，創建一個新世界出來。至於如何搗毀，創建什麼樣的新世界，沒有人深究，只是志在渲洩，胡思亂想而已。

但是，大陸人要求過問國家行政，要求參與地方決策，反對黨幹把持政權，魚肉百姓，這種政治訴求，便通過嚮往文革的言論發洩了出來。民眾不問情由，不問來歴，只問結果，只問表相，這便是《芳華》突然紅火的原因。

網民高呼「人民萬歲」，便反映了這種民間政治訴求，是對「黨領導一切」的反動，客觀地說，這對中共不是一個好兆頭。這一網絡事件，也反映了今日中國社會的分崩離析，世道紛亂，道德崩壞，社會失去凝聚力，表面看來有點像文革的亂世。

民心思變，不敢提普世價值，只好以文革的天下大亂來寄托哀思，結果便出現追捧影片《芳華》的離奇現象。

（本文標題為編者所加，本文原標題為：無法無天大亂大「治」，懷念文革各取所需 ——關於電影《芳華》的網絡言論餘波）

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

鄭任汶專欄：在《大濛》中 台灣離陽光普照還很遙遠

徐淑卿專欄：說話是抵抗，寫作是信念──波蘭前外交官、漢學家Maciej Gaca 專訪（2-1）

宋國誠專欄：習近平誤國的五個迷思──我對未來世局的看法（10之5）