習近平活到150歲有望！遺傳學家曝長生秘密

▲中國九三閱兵前各國來賓在端門合影，中國國家主席習近平（中）、俄羅斯總統蒲亭（左）及北韓領導人金正恩（右）邊走邊聊，漏網對話引發討論。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭、北韓領導人金正恩去年9月出席中共九三閱兵時，談論「長生不老」、「器官移植」，引發熱議。不過，表觀遺傳時鐘之父、遺傳學家霍瓦斯（Steve Horvath）表示，人類壽命延長到150歲必將實現，但方法不是器官移植，而是細胞再生。

表觀遺傳時鐘之父、遺傳學家霍瓦斯（Steve Horvath）接受《時代雜誌》專訪，他從19歲那年跟雙胞胎兄弟馬庫斯立下夢想要活到1000歲，並奉獻一生實現夢想、造福人類，而在十幾年後，他成為劍橋科學研究所的首席研究員，投入遺傳學、老化研究，在這個領域做出一番成績，現在則是在長壽生物技術公司Altos Labs英國研究部門擔任首席研究員。

談到自己年輕時許下讓人類活到1000歲的願望，霍瓦特表示，現在離這個目標還差得很遠，但某個時候，人類的壽命將大幅延長，「我毫不懷疑，人類能夠活到150歲」。

霍瓦斯數十年來都在鑽研DNA甲基化，這是一種量化老化的工具。他認為如果可以精確且有意義的測量衰老，就可以在人體上測試延長壽命的療法。

與習近平、蒲亭談論的「靠器官移植達到長生不老」不同，霍瓦斯提到，他在Altos Labs的研究主要集中在抗衰老領域，「我對任何與抗衰老相關的事物都充滿熱情——包括基因療法以及能夠實現抗衰老的小分子藥物」，透過恢復細胞的健康狀態來逆轉疾病，讓身體年輕化。

2010年代初期，霍瓦特研製出了首個被廣泛應用的生物年齡鐘，這是一種旨在測量細胞、組織和器官年齡及功能的測試方法。此後，他又研就出許多類似的時鐘，包括泛哺乳動物時鐘，能測量多種哺乳動物的年齡；還有一種名為「Grim Age」的時鐘，被霍瓦特稱為世界上最準確的死亡風險預測器，「它的名字來自死神，可以測量你在未來一年內死亡的機率。」

