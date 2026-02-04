習近平清洗軍方讓內部失控？媒體人曝台海局勢最大隱憂

政治中心／劉宇鈞報導

中共官方日前宣布，中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，已對2人立案調查。媒體人詹凌瑀說，中共領導人習近平失去張又俠這道防火牆，看似獨大，但局面反而更失控；她也說，當軍隊內部理性的煞車皮被拆除，剩下的只有暴衝意志，這對台海局勢恐才是最大隱憂。

詹凌瑀今（4）日以「習近平清洗軍方後的失控，台海局勢面臨最大變數」為題發文表示，習近平清洗軍方的核心關鍵，我認為必須從張又俠的倒台說起，這不僅僅是權力鬥爭，更是軍事專業與政治意志的決裂。

詹凌瑀提到，張又俠身為紅二代且擁有實權，代表的是軍方內部的專業聲音。有分析指出，習近平下令要在2027年具備攻台能力，但張又俠與劉振立等將領基於軍事專業判斷，認為解放軍的實力至少要等到2035年才能成熟。正因為這種「實話」阻礙了習近平的歷史使命，導致這些能起到制衡作用、擁有實戰背景的軍頭被徹底清洗。

詹凌瑀直言，失去了張又俠這道防火牆，習近平看似一人獨大，但局面反而更加失控。這場整肅導致高達60位將領職位懸缺，解放軍高層陷入了前所未有的「無人化」狀態。更嚴重的是，失去了老將壓陣，底下部隊開始出現「軟抵抗」。

詹凌瑀也說，傳聞有11個集團軍涉及集體消極抗命，甚至有部隊在未獲中央聯合命令下擅自移動，連軍報都出現了疑似暗喻換人的敏感詞彙「換羽重生」，這種上層指揮鏈空虛、下層消極對抗的混亂局勢，比起有秩序的極權更具不可預測性。

詹凌瑀強調，當軍隊內部理性的煞車皮被拆除，剩下的只有暴衝的意志，這對台海局勢而言，恐怕才是最大的隱憂。

