習近平清洗80名軍官 恐拖慢攻台準備但換上「更敢打」的年輕接班人

中國國家主席習近平2025年9月在新疆維吾爾自治區會見駐紮當地的軍人代表。（美聯社）



中國國家主席習近平清洗解放軍高層，使中國軍方進入「未知領域」。專家指出，雖然解放軍最高決策核心幾近空心化可能拖慢2027年攻台準備進程，但讓習近平得以提拔更年輕、更忠誠的將領，而新任接班人為貫徹習近平意志而採取更激進方針，未來幾年台海面臨的軍事威脅將更為強大且難以預測。

中國國防部官網今年1月24日發表聲明，證實中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，以及中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，「涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查」。

金融時報報導，雖然許多專家學者認為，習近平此舉不會影響解放軍2027年前具備攻台能力的目標進程。習近平已下令解放軍在2027年前成為一支高科技部隊，並加速邁向在2035年前全面現代化，以及在2049年前打造一支可與美國比肩的世界一流軍隊。

但一些人仍認為，此舉將延後這個目標的達成時間。畢竟張又俠是中央軍委第一副主席，而且也被視為習近平現代化軍隊的左膀右臂；而劉振立也是推動聯合作戰能力提升的核心人物。目前解放軍最高決策機構幾近瓦解，中央軍事委員會在習近平於2022年展開第三任期時，原本有6名上將，如今只剩下1名軍官，繼續在72歲的習近平之下任職。

清洗恐拖慢2027年目標 但更聽話的接班人攻台意願更高

一名東亞地區的情報官員表示，「清洗張又俠與劉振立，將會拖慢北京發動對台灣入侵的能力；在這種情況下，他們不可能在 2027年前做好準備。」畢竟他們的下屬得適應新的變化，包括如何訓練、如何裝備，以及如何作戰的指揮命令。

但這名東亞情報官也補充，先前被清洗的將領的年輕接班人，往往更專業、更具民族主義色彩，更感激習近平。他說，「這意味著，如果你假設習近平渴望攻台，那麼幾年後，軍事威脅將變得更可怕。」因為幾乎所有負責戰略、規劃、指揮、訓練和戰時行動的軍事機構中，都有被清洗官員的職缺，而新補上的後進，可能會迅速塑造出一個更忠於習近平目標的軍官體系。

根據美國海軍戰爭學院（US Naval War College）中國軍事事務專家艾立信（Andrew S. Erickson）的統計，自習近平2012年上任以來，已撤換至少80名陸軍、空軍、陸戰隊的中將（Lieutenant General）或海軍中將（Vice Admiral）等以上級別的高階軍官。金融時報統計，其中至少有50人是在2023年後被撤換。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）助理教授夏爾（James Char）指出，自2025年下半年以來，多數情況下，習近平都是暫時任命解放軍的「第二線」將領，來填補中央軍委各部門與戰區司令部的相關職位。

為何拔張又俠？學者：沒遵循習近平的攻台路線圖

但分析人士指出，中央軍委被「削弱」所帶來的影響，取決於習近平為何要拔除張又俠與劉振立。

太平洋論壇（Pacific Forum）智庫的非駐會研究員湯廣正（Tristan Tang）認為，張又俠之所以被拔官，是因為他沒有遵循習近平設想的路線圖，來發展一支具備攻台的部隊。

他在27日發表的研究報告中寫道，習近平去年在立法機構的會議上發表的談話，以及在他領導下起草的文件，都顯示出他「更加急迫」（greater haste）的態度，包括要解放軍在2027年前具備攻台的聯合作戰能力。

湯廣正指出，張又俠主張明年前，先處理解放軍長期存在的弱點，之後再致力於實現2035年的目標。如今，湯廣正預期，習近平將以更願意加速聯合作戰訓練的人選，來接替張又俠與劉振立。

湯廣正說，「也就是說，雖然中國軍方在短期內仍不太可能入侵台灣，但解放軍的訓練與演習活動，可能會比近年來更加激進、也更加頻繁。」

專家：解放軍訓練早已制度化 高層更替短期影響有限

但並非所有人都認同這個觀點，他們認為，軍隊現代化的優先順序和執行速度的分歧，不會讓習近平對張又俠失去信任。

研究解放軍的前美國陸軍與軍事情報官員卜思高（Dennis Blasko）表示，領導層變動看起來對解放軍一線作戰單位與相關活動，短期內影響不大，主要原因是訓練時程通常會提前規畫整整一年，並且依循徵兵與退役的週期進行。

美國陸軍戰爭學院（US Army War College）中國陸軍研究中心（China Landpower Studies Center）研究主任阿洛斯德基（Joshua Arostegui）表示，就算在編制完整的情況下，中央軍委作為一個機構，本身也不具備足夠能力，去對戰時行動進行細緻的管理。他說，「很難想像，清洗這些成員，會對解放軍目前執行作戰行動的能力產生重大影響。」

但阿洛斯德基也補充，存在一個可能的例外情況。他說，「如果習近平撤換張又俠和劉振立的原因，是因為他們拒絕推動更激進的時程與計畫，那麼接替他們的人，可能會是願意執行不明智政策的領導人，而這反而可能損害作戰準備狀態。」

