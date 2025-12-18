習近平清算親信不手軟 高官「集體保官」激進嗆日本表忠

編譯張渝萍／綜合報導

摘要

習近平清洗高官，連親信都不放過？根據《日經新聞》報導，這次中共中央經濟工作會議召開，外界關注的不是經濟政策，而是「誰缺席會議」。在這次會議中，果不其然，中共中央政治局委員馬興瑞這位在習時代迅速崛起的新星，近期二度缺席重要會議，疑似正受到調查。

報導指，由於習近平清算，連自家人都不放過，讓他的親信與高官如履薄冰，也試圖做出「正確表現」來表忠。

例如近期日本首相高市早苗提到台海若被封鎖，便構成行使集體自衛權的條件，讓北京十分火大；這時不少外交部官員，為了保住自己官位，也紛紛「集體自衛」，對日釋出一連串激進訊息，就為了保全「主子」顏面。

廣告 廣告

分析認為，這麼做往往會「用力過猛」，讓中共高官的恐懼與壓力，與間接轉嫁至日本身上。

習近平清洗高官，連親信都不放過。（圖／翻攝自中新社）

「誰缺席會議」成焦點

曾在駐地中國7年的《日經新聞》資深記者中澤克二，18日撰文指出，12月10日至11日舉行的中共中央經濟工作會議，是所有中共高層都會參加的重要會議。會議並未有重大經濟政策轉向，但外界仍積極關注這次會議，因為又有高官失蹤了。

文章指，10月下旬召開的中共二十屆中央委員會第四次全體會議，正式以貪腐為由，開除9名前高階軍官及另外5人的黨籍，相關軍方人士也同時被逐出中國人民解放軍。

最近，中共中央政治局委員馬興瑞似乎也成了新一波被清算者。因他在11月底的政治局集體學習未露面，12月初這場中央經濟工作會議又缺席，相當不尋常。

誰是馬興瑞？

文章稱，馬興瑞是「習時代」迅速崛起的新星之一，現年66歲的馬興瑞是橫跨學界、產業界與政界人士，仕途耀眼。他原本是航太工程師，擁有相關博士學位，之後進入軍工相關產業，之後一路高升。

中共中央政治局委員馬興瑞連續兩次缺席重要會議，疑似受調查中。（圖／翻攝畫面）

在擔任國營企業「中國航天科技集團」總經理期間，馬興瑞曾獲選為「CCTV中國經濟年度人物」十大得主之一。該獎被稱為中國「經濟界奧斯卡」的年度大獎，由中國央視主辦。

靠山東幫年年高升

2013年，馬興瑞出任工業和信息化部副部長；2015年，調任廣東省深圳市委書記，成為該市最高領導人。2017年，再升任廣東省省長，成為該省「第二號人物」。2021年，他出任新疆維吾爾自治區黨委書記。2022年10月中共二十大上，他在續任新疆黨委書記的同時，晉升政治局委員。

外界常將習近平的親信幕僚分為不同派系，主流派系包括山東幫與軍工幫，此外還有福建幫、浙江幫與清華系。中共二十大上獲得要職者，幾乎清一色來自這些主流派系。

馬興瑞因祖籍與山東有淵源，被視為山東幫成員，也多虧山東幫親近習近平關鍵人士幫忙，讓他得以快速晉升。

七月馬興瑞被調職 遲未公布新職務

然而，今年7月，新疆黨委書記一職突然出現接班人。當時新華社報導稱，馬興瑞「另有任用」，但五個月過去，新職務仍不知在哪，且以他的層級而言，連續缺席年底這兩場關鍵會議，極不尋常。

一年兩位政治局委員被清算

馬興瑞是今年第二位陷入政治困境的政治局委員，另一名是中央軍委副主席何衛東，他已被開除黨籍並逐出解放軍。

中共軍委副主席何衛東等9名上將，在四中全會前夕被開除黨籍與軍籍（圖／翻攝畫面）

何衛東正是10月因貪腐遭整肅的9名軍方高層中，層級最高者。隨著他的落馬，政治局成員人數降至23人，其中包括7名政治局常委。

之所以政治局清算如此引人注目，是因政治局常委會是中共最高決策機構，由國家主席、黨總書記兼中央軍委主席習近平領導。

還有哪些高官被清洗？

今年10月同樣遭清洗的，還包括前中央軍委委員、政治工作部主任苗華，以及前東部戰區司令林向陽。

這幾人也值得關注，因林向陽在任東部戰區司令期間，曾在對台戰略中扮演關鍵角色；而何衛東、苗華與林向陽皆屬於解放軍的「福建系」，是習近平的重要軍中親信。

習近平反貪清算不放過親信

習近平上任後狂打反貪運動，協助清除政敵、鞏固權力；但近期軍方高層的整肅顯示，即便是最具影響力的親信，也難逃嚴懲。

內文指出，中國軍方相關產業的貪腐問題相當普遍，過去習曾多次強調，反貪「沒有禁區、沒有例外」。文章還用三國時期的軍事家諸葛亮鐵腕維持紀律形容習近平，稱他清算親信如同「諸葛亮揮淚斬馬謖」。

親信皮皮挫 狂嗆日本表忠誠

習近平不分親疏打貪嚴懲的後果，就是習的親信與幕僚都充滿恐懼猜忌。為迎合習近平如履薄冰，試圖揣摩習的心意，做出「正確」表現。分析認為，這樣的結果往往「用力過猛」，最近的案例就是近期中國對日本的強硬態度。

日本首相高市早苗11月初在國會表示，若中國攻擊台灣，可能構成日本的生存威脅，使日本得以行使集體自衛權，此發言引發北京強烈反彈。

日本首相高市早苗挺台言論惹火中國。（圖／翻攝自X平台 @WTPworldleather）

為能保住官位「做得過頭」

內文指，外交部官員深怕被追究責任，急於「保全習顏面」，因此對日釋出一連串激進訊息。

像是中國駐大阪總領事薛劍在社群媒體上的「斬首威脅」貼文，又或是演唱《航海王》主題曲的歌手大槻真希11月28日在台上唱歌到一半，突然被拉下台。這些極度無理的刁難舉動恐怕就是「過頭」案例之一。

大槻真希被兩個工作人員搶走麥克風，並趕她下台，讓她當場露出驚訝表情。（圖／翻攝自矢板明夫臉書）

內文指，中國高官清洗風暴看不到盡頭，這些在高壓環境掙扎求生的官員，恐怕就將壓力與焦慮外溢到中日關係，並造成不良後果。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

參院通過！馬斯克好友任NASA署長 目標登月任務贏中國

拜登照片換「自動筆」還不夠！川普增說明牌 行文混亂：瞌睡喬毀滅國家

涉洩機密設計圖協助造「海鯤號」 韓軍工承包商負責人遭判兩年半

廣州查獲10萬孕婦血走私 揭中國「跨海驗子」黑色產業鏈

