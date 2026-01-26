習近平為何動手抓捕張又俠？學者：受美跨境逮捕馬杜洛影響

中國國防部24日證實中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立遭立案審查調查，引發熱議。學者分析，中共總書記習近平之所以會動手抓捕張、劉兩人，很大一部分是受馬杜洛事件的影響，讓習近平深怕週遭有內鬼，才不得不認真對身邊的可疑高層進行清洗。只是相關的訊息在公布後，中共中紀委等單位的官網又隨後刪除了有關的消息，似乎凸顯了整起事件仍有變數，挺習派和反習派的鬥爭，仍在未定之天，持續進行中。

共軍二把手張又俠落馬

時間回到20日，張又俠、劉振立未出席中共「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的20屆四中全會精神專題研討班」的開班式，由於之前，網路上就盛傳兩人已經被抓，因此當天的缺席，就讓外界議論紛紛，但就在24日，中共國防部卻出人意料之外地，官宣了兩人涉嫌嚴重違紀違法被立案審查調查的訊息，於是共軍二把手張又俠落馬的消息隨即炸裂開來。

張又俠又何被抓？山頭主義踩習近平紅線

只是有關張又俠和劉振立為何被捕的說法？可說眾說紛紜。國防院特約研究員亓樂義就根據解放軍報社論痛批張又俠及劉振立二人存在五個「嚴重」問題，其中包含嚴重踐踏破壞「軍委主席負責制」的說法進行分析。他認為，這與當年清洗郭伯雄、徐才厚時所用的「五個極大危害」思路高度雷同，本質上都是一種「政治定性」。

但他強調，貪腐只是扳倒張、劉兩人的名義，真正的問題在於「山頭主義」，張又俠等人在軍中早已自成一派，形成了政治性很強的利益團體，而這種劃地形成山頭的做法，正好對習近平造成威脅，讓他不能容忍。

亓樂義說：『就是他們已經形成了他們自己的勢力，已經形成了小山頭、小團夥，形成了政治性很強的利益集團， 自成一派，這個對習近平來說是威脅的，開玩笑，這個山頭不論多大多小，對一個絕對講求絕對忠誠的獨裁者來說，是不能容忍的，他們也許也並沒有叛黨叛國或者是背叛習近平也都沒有，他們也都要效忠習近平，但問題是說，你的山頭本身就是不能容忍的。』

習為何此時動手抓張劉兩人？馬杜洛事件是關鍵

雖然心結早已種下，但亓義樂認為，真正讓習近平動了抓人念頭的卻是美國跨境逮捕馬杜洛的事件。原因是美國之所以能成功跨境抓捕馬杜洛，很大原因是收買了馬杜洛身邊的內鬼，才能精準掌握馬杜洛的行蹤，這似乎讓習近平警覺到必須對身邊不能信任的高層進行清洗，才能保障自身的安全，尤其看到中國賣給委內瑞拉的軍備，居然在實戰中沒有發揮效果，更讓習近平對曾負責軍備事務的張又俠心生不滿。

他說：『因為馬杜洛被抓這件事情的幾個大的漏洞，每一項都打中了中國， 都跟中國有直接關係，太直接不過了，所以我如果習近平，我一想說這問題很大，馬杜洛旁邊竟然有這麼多有問題的人，害了馬杜洛被抓了，那我身邊也一定的嘛，武器裝備有問題，武器裝備在大陸就發生過這些的問題，有的沒有曝光了，而且那時候都不在實戰的情況下，可能在演習的過程中會發生這個是實戰啊，這個是真的跟美國碰的就搞成這個樣子，對於習近平來說他真的是，我看他真的晚上他一定是下定很大的決心，這個東西一定要全面性的來清理一遍不可。』

中紀委等單位官網下架張劉遭調查消息為哪樁？

只是整起事件至今的發展似乎變得非常詭異，就在中共國防部官宣了張、劉兩人遭立案調查後，許多官方單位原本也跟著在官網轉貼公告這個消息，但讓人納悶的是，有中國網紅發現包括中紀委等單位的官網，卻悄悄下架有關的訊息。國防安全研究院國家安全研究所研究員沈明室就認為，這恐怕挺習派和反習派的鬥爭仍在持續當中。

他說：『他移掉可能幾個原因吧，第一原因就是還沒有抓到人啊，還沒有抓到人情況之下，你這樣寫就是，當然有他的目的，他目的就是事先公佈以後，讓軍隊覺得說他們已經被抓了，所以就不要抵抗了、反抗了啊，有這種作用，但是他又把他拿掉，表示說張又俠、劉振立可能還沒有被抓到，或者是感受到這種黨內對這件事情反對的氣氛，所以選擇不站隊，或者是選擇不要站在習近平那一方，然後所以把這個內容把它撤掉。』

習若完成軍中清洗 台灣須更加謹慎因應可能威脅

沈明室預期中共高層的鬥爭恐將愈演愈烈，勢必會對軍中的士氣造成打擊，但如果習近平真的在軍中完成清洗，將主要反對他的人通通整肅下台，讓他可以完全掌控軍隊的話，那台灣就勢必要更加警慎因應可能的威脅了。

他說：『如果習近平一意孤行的想要用武力解決台灣問題，就是或者說2027年要解決台灣問題，恐怕未來這兩三年，台灣的國防可能還要再加速準備，或者是趕快對一些可能面臨戰爭的時候，一些武器彈藥的準備或者是增減可能速度要加快，那一方面就是防止中共武力犯台，另外一方面就是，如果中共內部發生內亂或者是兵變，那也可以確保臺灣的安全，就是不受這種內部情勢動亂外溢的影響來確保臺灣的安全。』

軍中大清洗後 習軍中威望將無人能及

儘管目前挺習及反習兩股勢力仍在角力，但亓樂義預期，在這次清洗後，共軍對習近平將會更恐懼，也更崇拜，讓習在軍中的威望達到無人能及的地步，而未來軍隊的人事調整將持續在黨的會議中決定，確保「聽黨指揮」，亦即聽從習近平個人的絕對領導。