習近平為何放心斬高官清門戶？分析：2028台選舉恐變天提供好時機

中國國家主席習近平，對軍隊中地位僅次於他的中央軍委副主席張又俠展開調查，讓習近平在解放軍軍事體系頂端幾乎孤身一人。

張又俠地位高又是習的親信，這次落馬引起多方討論。CNN就分析指，這除了代表習近平展現「沒有誰大到不能碰」之外，美國總統川普對台灣議題未投入太多心力，同時評估2028年台灣選舉可能變天，從而判斷現在正是「安全清理門戶」的好時機。

川普，習近平，川習會，南韓金海國際機場會晤。（圖／翻攝自白宮官網）

習近平眼中忠誠大於一切

CNN 26日分析指，習近平清洗多年盟友張又俠與負責解放軍聯合作戰的劉振立，顯示習近平認為「忠於他」大於一切。這次的清洗被視為習近平掌權十多年來，清除異己、整肅貪腐行動的高峰。

近年來，習近平的軍中大清洗已嚴重削弱軍方高層，2023年以來，已有20多名高級軍官遭到調查或被免職。

而調查張又俠之所以特別，是因這位將領一直被視為不可撼動、與習近平關係密切的盟友。兩人同為「太子黨」，皆為革命元勳之子，兩人的淵源可追溯至父輩在中國內戰中並肩作戰的年代。

張又俠與這波同樣被清算的劉振立是最高指揮官中，難得有實戰經驗的軍官，因此習近平將兩人撤職，將會造成作戰經驗上的真空。（圖／翻攝自X平台 @NiKiTa_32156）

曾任美國中情局（CIA）中國問題分析師，現為布魯金斯學會中國中心研究員秦江南（Jonathan Czin）表示：「這可能是習近平治下中國政治的一次地震式轉變，這清楚顯示在那個體制內，真的沒有人是安全的。」

秦江南指出，這場清洗「已達到高潮，直擊黨內最高層」，顯示習近平已認定解放軍內部腐敗根深蒂固、最高層管理失序嚴重，必須「對整整一代領導人進行大清洗」。

但他也表示，習近平與張又俠的長期深厚關係，在中共內部缺乏信任、充滿政治鬥爭與計算的環境中，是非常難能可貴的，「不是花幾年就能建立的，而是需要幾十年，甚至是一生。」但這次掃蕩行動，讓這點蕩然無存。

習近平失去權力掌控？

而究竟張又俠是觸犯哪個天條？《華爾街日報》前天才引述中共內部知情人士爆料稱，張又俠落馬與向美國洩漏核機密以及收受賄賂，提拔李尚福為國防部長。但解放軍本是龐大又不透明的體系，這些理由可能只是表面藉口，安撫內部用。

在資訊真空中，各種傳言四起。其中包括「習近平正在失去權力掌控」的猜測，但專家普遍否定這種說法。

亞洲協會政策研究所中國分析中心研究員牛犇（Neil Thomas）指出，《解放軍報》社論的官方措辭「可能暗示張又俠的權力已大到讓習近平感到不安」。

他也表示，這同樣可能代表「張又俠辜負了習近平的信任，協助腐化軍事採購體系，或未能全力打造一支更廉潔、更具戰力的軍隊」。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院（RSIS）國防與戰略研究所助理教授蔡志祥（James Char）表示：「習近平自上台以來能夠撤換如此多的解放軍精英，清楚顯示他在政權中的地位是不可撼動的。」

這一最新動作，使習近平在中國軍事權力結構的最頂端幾乎成為孤身一人。

中共中央軍委幾乎都落馬，只剩張升民還在位。（圖／翻攝自X平台 @SinoInsiderCN）

他所擔任主席的中央軍委，在2022年例行換屆後，原本有六名現役軍官成員，但清算至今只剩下一人仍在位，也就是負責反腐工作的張升民。

牛犇指出，高層接連落馬，使解放軍領導層「目前處於一種失序狀態」。

習開始提拔第二線軍官承接責任

蔡志祥則認為，習近平已開始提拔第二線軍官，以較為非正式的方式填補中央軍委部門及各軍種中因清洗而空出的職位，「解放軍的日常運作在這些整肅行動中仍能維持正常，因為一支更年輕、也可能更專業的軍官群體，已準備好承擔這些責任。」

但對中共的更宏大目標，包括武力攻台，習近平的「斬首式」清算行動究竟代表著什麼，仍不明朗。

報導指，外界都關注，習近平的清算這是否會影響軍隊的即時作戰能力、基層士氣，或中共為實現該目標（包括動用武力）所設定的時間表。

為何習敢在此時清理門戶？

分析人士指出，對劉振立的調查尤為凸顯這些疑慮，因為他負責協調解放軍最高層級的作戰指揮體系。

但布魯金斯學會中國中心研究員秦江南認為，這或許並非習近平當下最憂心的問題。

習近平可能正觀察到美國政府「似乎並未特別關注」台灣，讓他認為此時式清理門戶的全時機。（圖／翻攝自白宮官網）

他指出，習近平可能正觀察到美國政府「似乎並未特別關注」台灣，同時評估2028年台灣選舉可能會變天，從而判斷現在正是「安全清理門戶」的好時機。

