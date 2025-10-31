習近平為何沒在「川習會」上提台灣 官方喉舌如此解讀

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平10月30日在南韓釜山舉行會談後，2人步出會場時，川普靠向習近平的耳邊說話。美聯社



中國國家主席習近平昨日（10/30）與美國總統川普在南韓釜山舉行「川習會」。中方罕見未提及台灣議題。中國官方喉舌《環球時報》稱，雖然此次沒有提到台灣問題，但「實際上是於無聲處聽驚雷，此時無聲勝有聲」。

《環球時報》昨晚發表一篇題為「這次重要會晤對台灣意味著什麼」的文章指出，習近平時隔6年和川普會面，「釋放出一系列豐富、積極、向好的重大訊號，導正中美兩國關係穩定前行…相信對台灣社會各界也有廣泛且重要的啟示意義」。

報導指出，川普6年前和習近平在日本大阪會面時，他在台灣議題上說：「我重視中方在台灣問題上的關切，美方繼續奉行一中原則。」《環時》指出，這次釜山「川習會」未提及台灣問題，「但中美元首極具建設性、前瞻性的表態更加令人回味無窮。習近平主席指出，『面對風浪和挑戰，我和川普總統作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。』這句話字字千鈞。確保中美關係這艘大船不偏航、行得穩、走得遠。」

文章還說，中國統一大業和「讓美國再次偉大」不存在矛盾衝突，且「可以互相成就」，因中國統一「將為亞太地區帶來更加穩定繁榮的發展環境，而穩定的區域環境會為美國在亞太地區開展經貿活動、保障能源安全提供重要前提，為維護美國在亞太的經濟利益提供更大的永久的確定性」。

文章特別提到，國民黨主席參選人鄭麗文喊出「我是台灣人也是中國人」，引起台灣網友跟進，聲稱台灣種種「反對台獨」的現象表明「祖國統一大業是正義的、必勝的、不可逆轉的」。

文章作者還說，習近平在這次會面中表示，中美可攜手合作進行更多有利於兩國和全世界的好事，而避免台灣成為全球最危險引爆點「正是有利於兩國和世界的大事、實事、好事」，所以「川習會」沒提台灣問題，實際上正是「於無聲處聽驚雷，此時無聲勝有聲」。

