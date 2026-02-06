習近平為何要川普慎重處理對台軍售？郭正亮曝原因：連美行政部門都在挑戰三公報框架

中國國家主席習近平近日先後與美國總統川普、俄羅斯總統普丁通話，外界解讀北京當局對內外局勢高度關切。對此，前立委郭正亮今（6）日於節目《風向龍鳳配》指出，3位大國領袖通話時間點耐人尋味，背後恐牽涉尚未浮上檯面的重大國際議題，其中最可能的就是伊朗。

郭正亮指出，美國、伊朗兩方的軍事部署已逼近敏感時刻，中俄亦已表態支持伊朗的立場，在此背景下，「他們（在電話中）一定要有一個彼此底線的摸索」，但他判斷，相關共識短期內不會對外公開。他並提到，美伊原本就談判地點僵持不下，「美國一開始拒絕把談判地點改到安曼」，但在通話後態度卻轉為接受，顯示美方立場可能有所鬆動。

談及伊朗軍武發展，郭正亮直言，美國的要求其實有點強人所難，包括要求伊朗放棄飛彈發展計畫，或退回早已被美方單方面退出的核協議框架，「（伊朗認為）退出的是你，又不是我」，亦使得談判難度大幅提升。

不過，郭正亮認為，這次通話更深層的重點，仍在於中美關係與台灣問題。他指出，《新華社》公布的習近平談話中，有關中國會兌現承諾的表述「蠻有意思的」。他以中方履行大豆採購為例指出，川普很高興，且後續還將追加採購；此外，習近平援引劉備「勿以善小而不為，勿以惡小而為之」，強調與美方「一步一步累積互信成果」，其實是在「盯台灣問題」。

美國行政部門介入台灣定位 三公報遭全面挑戰

郭正亮指出，過去一年來，美國國務院在台灣議題上的作為，已多次挑戰中美三公報框架，「包括跑出『台灣地位未定論』、援引聯大第2758號決議『不包括台灣』」。他強調，過去多由國會層級操作，如今「是行政部門也參一腳，連AIT都開記者會」，情勢已大不相同。

至於對台軍售，郭正亮特別點名《八一七公報》。他指出，美方過去強調對台軍售以防禦性武器為主，但如今出售射程達3百公里的M57飛彈，3百公里大概就打到福建2個主要的空軍基地，一個在福州，一個在泉州，形同突破既有默契。因此，習近平才會在談話中特別強調，「希望美國謹慎處理對台軍售問題」。

習近平積極爭取連任 郭正亮：中美皆無法迴避台灣問題

郭正亮研判，中國對美方採取「軟中帶硬」的策略，一方面強調守信履約，另一方面也透過軍演與執法行動釋放警訊。他指出，在去年正義使命軍演期間，中方已將攔截長榮海運船隻的畫面納入官方文宣，足見並未排除進一步行動的可能。他進一步警告，若美方真的將海馬斯系統運送至台灣，可能會發生事情，包括攔檢甚至扣押，那這個就是軍事行動，因為這是軍購。

最後，郭正亮指出，隨著習近平完成軍權整頓，並準備於明年3月爭取第四任，他的作為一定是越來越強勢。在此背景下，中美皆無法迴避台灣問題，「三公報被行政部門挑戰，你怎麼可以不論？」他直言，對北京而言，無論是民族復興敘事，或穩定對美關係，台灣問題都是不可能不處理的「重中之重」。

