習近平為何選在此刻訪問平壤？中朝同盟正在進入新階段

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相隔七年，習近平再次踏上平壤土地。這趟訪問最值得注意的地方，不是兩國簽署了什麼協議，也不是金正恩如何高規格接待，而是它出現的時間點。

當全球注意力集中在台海、中東與俄烏戰場時，北京突然重新拉近與北韓的距離，其實是在向外界傳遞一個訊息：中國正在重新整理自己的戰略朋友圈。

過去幾年，中國與北韓雖然維持傳統友好關係，但北京對平壤始終保持一定距離。中國需要穩定的東北亞環境發展經濟，也不希望北韓頻繁試射飛彈，刺激美日韓軍事合作升級。因此，北京對金正恩的支持始終存在，卻未必願意無條件背書北韓的所有行動。

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然而，國際局勢正在改變。

俄烏戰爭爆發後，北韓開始向俄羅斯提供軍事支援，俄羅斯則回報能源、糧食與技術合作。另一方面，美國、日本與韓國的安全合作逐漸制度化，從聯合軍演到情報共享，正在形成新的東北亞安全架構。北京看到的不是單一事件，而是一個正在成形的新局面：自己的戰略空間正在被壓縮。

於是，中國開始重新盤點手中的籌碼。

俄羅斯是一條線，伊朗是一條線，北韓則是東北亞最重要的一條線。從這個角度來看，習近平此行更像是一場戰略確認。北京要確認的是，在面對美日韓合作深化之際，中朝關係仍然穩固；金正恩要確認的，則是在俄羅斯之外，中國仍然是北韓最重要的依靠。

這也是為什麼雙方公開談話中，再次出現台灣議題與共同反對外部干涉的表述。對北京而言，北韓不只是鄰國，更是一個能夠在國際政治舞台上呼應中國立場的戰略夥伴；對平壤而言，支持北京則有助於換取更大的外交與經濟空間。雙方未必完全信任彼此，但在目前的國際環境下，彼此都需要對方。

中朝關係從來不是浪漫的革命友誼，而是一種典型的地緣政治安排。中國需要北韓作為東北亞的戰略緩衝區，不希望美軍勢力直接逼近邊境；北韓則需要中國提供經濟命脈與外交支撐。因此無論國際局勢如何變化，北京都不可能真正放棄平壤，差別只是雙方靠得多近而已。

如果說過去幾年中朝關係的關鍵字是「維持穩定」，那麼這次訪問所透露的新訊號則是「戰略協作」。這未必代表兩國將形成正式軍事同盟，但已足以說明北京對國際局勢的判斷正在改變。當美日韓愈來愈靠近，中俄朝自然也會愈來愈靠近；而習近平此刻出現在平壤，正是這場亞洲戰略重組最具象徵性的畫面之一。

（圖片來源：AI示意圖）

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