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習近平為何願見鄭麗文？日媒：掩蓋中國軍方內部混亂
[Newtalk新聞] 國民黨黨主席鄭麗文上任後，心心念念想去北京求見中國國家主席習近平，終於在4月10日達成目的。曾經長期駐點北京的《日本經濟新聞》編集委員兼論説委員中沢克二稍早撰文〈中國軍方混亂迫使習近平與鄭麗文匆忙會面：台灣軍事入侵的真相與虛構〉，指出在解放軍內部混亂，國際上又有美國總統川普威壓伊朗的局面下，北京此時營造與台灣某些派系和解的氛圍，並提及關於「一個中國」的「九二共識」至關重要。
中沢克二引述一位熟悉兩岸關係的專家，指出「看似毫不相干的（中國）軍方混亂與倉促安排的習近平-鄭麗文會晤其實是一脈相承的。事實上，它們是同一枚硬幣的兩面。」
中沢克二指出，習近平接見鄭麗文時，分辨台上聆聽習近平講話的高級軍官們的面孔可以發現，那些不久前還在台上的最高級別將領都已不見踪影。這些人是各軍種的野戰指揮官和政治委員，他們要嘛被清洗，要嘛下落不明。
雖然已經有一些較低級別的將領可以接替他的位置，但有效的指揮需要大量的訓練和實戰經驗。立即建立一套入侵台灣的軍事體系並非易事。
封鎖戰術或許可行，但登陸和入侵的難度極高。突然轉向所謂的軍事統一既不現實，風險也太大。美國最近對伊朗的攻擊凸顯了中美軍事技術的巨大差距。習近平和中國軍方想必都感到震驚。
中沢克二指出，中國軍方動盪與鄭麗文訪中事件同時發生。
回顧時間線，可以發現一些有趣的細節。先前並不被看好的鄭麗雯，於2025年10月18日當選國民黨主席。就在前一天，也就是10月17日，中國國防部宣布解除包括中央軍委副主席何衛東在內的九名官員的黨務職務。何衛東是中央軍委對中國軍事行動擁有最終決策權的機構。
同月19日，習近平向剛當選國民黨主席的鄭麗文致賀電。隨後，10月20日，中共中央第四次全體會議在北京召開。清洗中國軍隊是這次會議的主要政治議題。
巧合的是，同年十月，日本政壇也發生了重大變化。高市早苗當選執政的自民黨總裁，成為日本首位女首相。然而，習近平甚至沒有向高市早苗發去賀電。
簡而言之，2025年10月，中國共產黨正處於激烈的軍方權力鬥爭之中，無暇立即對台灣發動軍事入侵。同時，在台灣的國民黨，立場鮮明的親中派鄭麗文當選黨魁。這齣乎意料，但也蘊藏著機遇，若不抓住，實屬愚蠢。
中沢克二指出，利用鄭麗文爭取時間也是唯一合乎邏輯的選擇。中國和平統一台灣的夢想依然堅定，實現的希望依然存在。習近平與鄭麗文的會晤，是向國內外傳遞此訊息的有效途徑。
今年，中國軍方遭遇了更大的衝擊。 1月24日，習近平的前盟友、高級將領張又俠突然被宣布接受「調查」，隨後失勢。大約在同一時間，習近平政府已經做出了邀請鄭立文訪華的重要決定。中國軍方的動盪和鄭麗文訪中的協調安排這兩個問題同時發生。
原定於3月底的美國總統川普訪華，由於2月底美軍對伊朗發動軍事行動而延後到5月中旬。因此，鄭麗文訪華也延後到4月。
中沢克二指出，美軍對伊朗的軍事行動也影響了習近平與鄭麗文的會面。這一重大事件似乎在國際上被很大程度上掩蓋了。此事恰逢國際媒體對美伊在巴基斯坦停火談判的狂熱報道，全世界都在密切關注，因此被掩蓋了起來。
然而，對於習近平政府而言，營造與台灣某些派系和解的氛圍，並提及關於「一個中國」的「九二共識」至關重要。這是因為徹底解決中國軍隊內部的動盪並重建其體制需要一定的時間。先前備受關注的中國軍隊直接軍事入侵台灣事件，在短期內，真假難辨。
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