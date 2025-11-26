習近平熱線川普！ 美國財政部長特稱：美對台立場不變

中國國家主席習近平與美國總統川普24日進行通話。（圖／美聯社）





中國國家主席習近平與美國總統川普24日進行通話，習近平試圖爭取美方認同北京對台灣議題的立場。對此，美國財政部長貝森特表示，美國對台立場並未改變，還提到美中為了尋求貿易戰休兵，明年川習有可能會見四次面。

美國總統川普一天之內接連與習近平和高市早苗通話，討論多項議題，但在川習對話中，台灣問題顯然形成各自表述的局面。重申美方對台立場不變，美國財政部長貝森特接受CNBC專訪時，還提到當前的美中關係正處於貿易休戰期，為鞏固兩國關係，川普與習近平明年可能舉行多達四次會晤。

美國財政部長貝森特表示，川普明年將對中國進行國是訪問，習近平也會對美進行訪問，同時也會出席在佛州多勒爾舉行的G20。川普可能會出席明年11月在深圳舉行的APEC。川習最多有四次交流機會，貝森特強調，美中關係穩定，對美國甚至是全球經濟都會是一項好消息。

另外針對中國採購美國大豆，貝森特也說，目前完全按照時程進行，未來3年半將至少採購8750萬噸。美中貿易經歷多輪談判，如今川習再透過面對面會晤與通話，穩住這世界兩大經濟體的經貿關係。

