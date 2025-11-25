習近平熱線川普！美國財政部長：美對台立場不變

川普跟習近平可能進行數次會面。（圖／美聯社）





中國國家主席習近平與美國總統川普，24日進行通話。習近平試圖爭取美方，認同北京對台灣議題的立場。對此，美國財政部長貝森特表示，美國對台立場「並未改變」，還提到美中為了尋求貿易戰休兵，明年川習最多可能進行4次會晤。

美國總統川普一天之內接連與習近平和高市早苗通話，討論多項議題。但在川習對話中 ，台灣問題顯然形成 各自表述的局面。

CNBC主播 vs. 美國財政部長貝森特：「美國對台灣立場沒有改變。」

重申美方對台立場不變美國財政部長貝森特，接受CNBC專訪時，還提到當前的美中關係正處於貿易休戰期，為鞏固兩國關係，川普與習近平明年可能舉行多達四次會晤。

廣告 廣告

美國財政部長貝森特：「川普(明年)將對中國進行國是訪問，習近平也會對美進行訪問，同時也會出席在佛州多勒爾舉行的G20，川普可能會出席，明年11月在深圳舉行的APEC。」

川習最多有四次交流機會，貝森特強調美中關係穩定，對美國甚至是全球經濟，都會是一項好消息。

另外針對中國採購美國大豆，貝森特也說，目前完全按照時程進行，未來3年半將至少採購8750萬噸，美中貿易經歷多輪談判 ，如今川習再透過，面對面會晤與通話，穩住這世界兩大經濟體的經貿關係。

更多東森新聞報導

CNN：美官員稱烏克蘭同意和平協議 僅剩細節待敲定

消防隊長妻脫衣色誘少年！噁喊「等你滿18」下場慘了

詐團頭陳志小弟豪宅曝光？菲大亨有奧運規格泳池

