習近平熱線川普 美財長貝森特稱「美對台立場不變」明年有望會面

美國財長貝森特25日接受CNBC專訪時表示，美國對台灣的立場「沒有改變」，而美國總統川普在南韓與中國國家主席習近平會晤30天後致電習近平，而兩任明年有望會面四次，川普可能出席明年11月在深圳舉行的亞太經合組織峰會。

他還提到，川普可能在12月25日耶誕節前就公布聯準會（Fed）下任主席人選。

